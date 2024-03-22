聽覺健康｜聽力受損加速認知能力下降！6大跡象須及早配戴助聽器

臨床研究已證實失智症的成因中，聽力損失是最重要的危險因子。醫師提醒，長輩或民眾自己在生活中有6大跡象時，建議及早配戴助聽器治療，以免長期聽損，反倒使大腦失去刺激，最後演變為失智症。



台灣今年69歲的金鐘影帝阿西（陳博正）在小學時遭誤診導致雙耳重聽，本來早已習慣聽不清楚的日子，直到有次在家裡，妻子從浴室衝出來問在電話旁的他：「為什麼電話響了許久不接？」又或者是在片場拍片時，與導演溝通不順、聽不見他人招呼時，他才意識到聽損為自己帶來的嚴重性，彷彿與世隔絕了。

耳朵劇烈疼痛5大健康問題（按圖👇👇👇）

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聽力損失使認知能力加速下降！

台灣聽力師公會全國聯合會理事長葉文英指出，聽力是看不見的隱形障礙，千萬別忽視任何一點跡象，假如子女已察覺與父母對話需愈來愈大聲，別當成只是自然老化。因為，聽損其實已被證實與許多認知疾病（如失智症）有關，等到罹患失智那一步就來不及挽回。

為何聽損與失智有關？台灣台北市立聯合醫院副總院長王懋哲指出，大腦是需要刺激的，一旦刺激減少，大腦便會自然退化，而聽覺就是重要的刺激來源。國際醫學期刊《刺針》（The Lancet）研究也提到，影響失智成因中，聽力損失佔其中8.2%，排名第一。

▼長期戴耳機或致聽覺永久受損？（按圖看清👇👇👇）

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醫提6大跡象使老化帶來的聽損

王懋哲院長說明，長輩聽力受損的肇因一般分成2種，分別為感覺神經聽力損失與傳導性聽力損失。兩者差別在於，前者是絕大部分的年長者聽損原因，可能源自於自然老化、噪音傷害等，手術通常無法改善；後者雖為少數，但通常由慢性中耳炎、珍珠瘤、耳硬化等疾病引起，手術治療或放大音量即可改善。

如果是老化造成的聽力損失，同時也會導致語言辨識度變差，即使聽得到講話的聲音，也會聽不懂別人在說什麼。王懋哲院長總結，長輩若是聽損，常見表現如下：

1. 常需放大音量才可聽到。

2. 語言辨識度變差。

3. 在吵雜環境下會聽不到他人在說什麼。

4. 雖然聽得到他人聲音但聽不懂說什麼。

5. 在聚會時因聽不懂而不願加入聊天。

6. 長久下來不願出門。



小昆蟲誤入耳朵怎麼辦？（按圖👇👇👇）

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及時配戴助聽器可減緩失智風險

未來失智症的人口只會增加，不會減少。台灣工研院產業科技國際策略發展所副所長張慈映指出，全球每3秒就會新增1名失智症患者，2050年時估計全球將高達1.5億名失智病患。而目前台灣失智症患者有32萬人，令人擔心的是，其人口也正在快速成長，未來可能達83萬人罹患失智症。

由於聽損會增加失智風險，因此從根源改善後續失智問題相當重要。針對聽損預防認知衰退的解決方案中，美國霍普金斯大學Dr. Frank Lin最新研究指出，配戴助聽器可使聽損者認知能力下降速度減緩48%。透過助聽器可以減緩失智症和老年抑鬱症等疾病的風險。

臨床上聽損初期只需配戴助聽器，借助新科技即可恢復正常生活，也鼓勵使用助聽器保護耳朵，以免過度暴露在噪音中。王懋哲院長強調，聽力損失和退化是可逆的，助聽器的時機對聽損者相當重要，「聽力損失一般在30至40分貝左右時便會影響到生活品質，此時便是最好使用助聽器的時機。」

納入老人定期聽力篩檢，有助發現聽損問題

另外，台灣科林助聽器資深聽力師蔡鋕鑫建議，對於某些聽力損失風險較高的族群聽力檢測特別重要，如50歲以上的成年人，長時間處於高分貝環境的工作或音樂者，或曾有耳疾、感染者等。張慈映總結50個國家提出的失智政策，認為台灣未來納入老人聽力篩檢，更能早期介入解決聽損問題。

2024年世界聽力日前，台灣聽力語言學會與聽力師公會全國聯合會等聽力專業醫療團隊，結合台灣六都社會局攜手推動「聽力巡航 守護失智」，共同倡議聽力照護的重要性。

為什麼會引發耳鳴？該如何分輕重程度呢？（按圖👇👇👇）

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如果民眾發覺自己或身邊家人看電視、講電話愈來愈大聲，也有聽不到、聽不清楚或聽不懂的狀況時，就須預約更專業完整的聽力檢測及諮詢。聽損民眾切勿忘記定期檢查聽力，或因經濟困境而錯失治療的機會，及早發覺異常並介入治療，才能重新回歸社會，恢復幸福感。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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