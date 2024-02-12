聽力｜Omega-3脂肪酸有助降低聽損？研究揭關鍵體內這濃度要較高

長期以來，富含Omega-3脂肪酸的食物一直被視為對降低心臟病、阿茲海默症和失智症風險有所幫助。



1項最新研究發現，Omega-3脂肪酸可能也有助於降低與年齡相關的聽力損失。

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Omega-3脂肪酸有助控制血壓 體內這濃度較高可降低聽損風險

大家都熟知含有Omega-3脂肪酸的食物，對身體健康有許多益處，而其主要可分為3種類型，包括EPA、DHA與ALA，其中EPA與DHA大多存在於魚類或其他海洋生物中，第3種則是存在於植物性食物中。由於Omega-3脂肪酸可以降低三酸甘油酯濃度，提高好膽固醇（HDL，又稱做高密度脂蛋白），有助於將血壓控制在健康範圍之內，所以對心臟健康很有幫助。

在波士頓舉行的美國營養學會年會上發表的1項研究顯示，體內DHA濃度較高的人，出現與年齡相關的聽力損失風險比較低。研究也發現，中年參與者在老化過程中，較不容易出現聽力障礙。此項研究的作者、脂肪酸研究所的資深科學家Michael I. McBurney表示，DHA在維持聽覺功能和減少年齡相關的聽力損失風險方面，發揮了一定作用。

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符合其中1項就該小心！研究揭聽力損失與DHA濃度的關聯性

在研究當中，參與者被問了以下3個問題，若其聽力狀況符合其中1個，就可能有聽力損失的問題：

1. 聽力困難。

2. 在有背景噪音的情況下，如電視、廣播、晚宴等，就很難聽清楚對話。

3. 在大部份的時間都會使用助聽器。



研究結果發現，約有5分之2的人有聽力困難，而超過4分之1的人則在有背景噪音時，出現聽力困難，其中約5％的人會使用助聽器。

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此外，研究人員指出，此研究結果確立了DHA濃度與聽力健康之間的關聯性，相較於血液中DHA濃度最低的人，DHA濃度最高的人聽力困難的可能性降低約16％。而相對於血液中DHA濃度較低的人，DHA濃度較高的人在嘈雜環境中去理解對話方面遇到的困難度，則降低了11％的可能性。簡單來說，維持較高DHA濃度的人可能有助於保持聽覺功能，並提高溝通能力，尤其是在具有挑戰性的聽覺環境中。

根據紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Medical Center）的聽力問題和顱底疾病專家David R. Friedman博士的說法，這項新研究支持了先前的研究，即Omega-3脂肪酸可能有助於減少血管發炎，並可能提高聽力。未參與該研究的Friedmann博士則說，這項研究與先前的研究結果一致，提供了Omega-3脂肪酸對血管有益，且可能對內耳健康有所幫助。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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