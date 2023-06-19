長者聽力｜老翁耳鳴耳悶3個月　聽力明顯下降　竟因耳藏超大耳垢

一名伯伯3個月以來時常覺得耳鳴、耳悶，右耳聽力也有下降的情況。常常聽不到老伴叫他去洗碗、倒垃圾，因此產生誤會鬧得不愉快，傷了和氣與夫妻感情。前往耳鼻喉科診所檢查發現，耳內竟有一條長達2厘米的耳垢。



來自台灣的張益豪醫生在Facebook上分享這段「神奇的案例故事」，並提醒大家想清理耳垢，建議還是到診所找專業醫生處理，尤其7種人應定期到耳鼻喉科門診接受清除治療。

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2厘米耳屎影響聽力 醫生5秒拖出解決問題

一般所謂的「耳屎」，就是醫學上所說的「耳垢」。張益豪醫生指出，耳垢是耳道皮膚的分泌物、脫落體及外界髒污的共同混合物，主要功能是保護耳朵，防止灰塵、細菌和其他微生物進入耳朵深處，同時也有助於保持耳道適當的潤濕狀態。

不過，對某些人來說，過多過滿的耳垢可能會導致耳朵悶塞、聽力較差等現象。張益豪醫生表示，自己最近在診間就遇到一個神奇的案例，一名阿伯時常覺得耳鳴、耳悶與右耳聽力下降，3個月以來沒有理會，直到某天雷雨交加的夜晚，左耳與右耳聽到的雷聲差異極大，剛好路過診所於是前來求診。

經過醫生檢查發現，耳內竟有一條長達2厘米的耳垢。張益豪醫生提到，自己花了5秒鐘，把這條驚人的耳垢整條拖出，解決了阿伯長達3個月的聽力問題，也幫助阿伯修復了夫妻關係。

醫生為這位伯伯清理出長達2cm的耳垢。（健康醫療網授權使用）

耳屎要常常清理？ 自己挖還是找醫生處理好？

人的耳道有可能會像這名阿伯一樣，因為耳屎塞住整個耳道而影響聽力。不過，張益豪醫生表示，一般而言耳垢不需要特別去清潔，因為在日常咀嚼、顳頜關節活動的過程中，會有肌肉牽拉的動作，這些動作會使耳垢自動掉出，故不需要頻繁清理，它會自行脫落再被耳道排出。

此外，張益豪醫生也提醒，耳屎最好不要自己清理，自行挖耳朵容易使外耳道受傷，傷口有組織液滲出，患者就會覺得更癢、更想去挖，造成惡性循環，而潮濕的環境也會讓真菌更容易滋生。

7種人應定期耳屎清除治療 保持耳道清潔與健康

張益豪醫生建議，以下7種人可以定期到耳鼻喉科門診接受清除治療，包含：

1. 外耳道天生較狹窄或彎曲者



2. 天生耳屎較多、較油又常堵塞者



3. 曾經接受過耳朵手術而引起結構異常者



4. 洗澡或游泳時，水經常流入耳道內，以致耳垢容易潮溼沾黏在外耳道上，進而造成阻塞者



5. 長時間需要使用耳塞或耳機的人。長期使用容易導致耳屎堆積



6. 因工作與生活環境容易接觸灰塵、污染物的人



7. 已經出現耳朵不適者，例如耳悶、聽力差、耳鳴、耳朵痛等等



此外，張益豪醫生提到，還有一種人很常見，就是「很享受於清耳朵，但想交給專業的人清時」也可定期到耳鼻喉科門診接受清除治療，定期清理耳垢、檢查耳朵，以便及早發現和處理耳道問題，保持耳朵的清潔和健康，也有助於預防耳道感染和聽力受損。

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【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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