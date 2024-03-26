心臟健康｜壓迫感胸痛、咳嗽、躺下呼吸困難？盤點4大類心包膜炎

台灣一位38歲輕熟女劇烈胸痛，而且咳嗽、躺下或深呼吸時會變本加厲，必須要坐起或向前傾才會緩解，同時還會疲勞、發燒和呼吸急促，尤其躺下特別呼吸急，因此至急診就醫。



台灣國泰綜合醫院心血管中心主治醫師郭志東表示，患者經由抽血檢查無明顯心肌酵素異常，不像典型的心肌梗塞，她的心跳也上升到每分鐘120，加上心臟超聲波觀察到心包膜積水，故診斷為心包膜炎，經藥物治療好轉並順利出院。

4大類心包膜炎（按圖👇👇👇）

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郭志東表示，心包膜炎是指包圍心臟的一層很薄的囊狀組織產生的發炎狀態。由於心包膜受刺激，心臟與心包膜之間的摩擦會引起劇烈的胸痛。

心包膜炎最常見的症狀是胸痛，令患者感到尖銳痛或刺痛，或是鈍痛、有壓迫感的胸痛。這種疼痛通常發生在胸骨後面或胸部左側，且可能會轉移到左肩和頸部，尤其在咳嗽、躺下或深呼吸時加重，甚至躺下時會呼吸困難，但在坐起或向前傾時會緩解。其他心包膜炎的症狀可能包括咳嗽、疲勞或一般虛弱感、有些人會下肢水腫、輕微發燒、心跳急促或不規則或腹部腫脹。

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心包膜炎有4大類

心包膜炎的具體症狀取決於其類型。根據症狀的模式和持續時間，心包膜炎分為不同的類別：

1. 急性心包膜炎：

突然發作，但持續時間不超過3周。未來可能發生多次，從心臟病發作區分開來可能會有困難。

2. 反復性心包膜炎：

在急性心包膜炎發作後約4到6周再次發作，中間沒有症狀。

3. 持續性心包炎：

持續約4到6周，但不超過3個月。症狀持續存在。

4. 慢性限制性心包炎：

通常發展緩慢，持續時間超過3個月。

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另外，心包膜炎的原因通常很難確定，有時可能找不到原因，稱為特發性心包膜炎。其他原因可能包括心臟損傷後免疫系統反應，如心肌梗塞後或心臟手術後的德雷斯勒症侯群。另外，感染如COVID－19、發炎性疾病如紅斑狼瘡和風濕性關節炎、結核、腎衰竭和癌症都有可能會誘發心包膜炎。

嚴重併發症恐危及生命

郭志東進一步說明，心包膜炎的潛在併發症包括心臟周圍液體累積，又稱為心包膜積液。而這些液體積聚在心包膜腔中可能導致進一步併發症。當中最可怕的是心包膜填塞，這是一種會危及生命的情形，大量的心包膜腔液體會阻礙心臟的正常填充。血液進入不了心臟的腔室，自然會令心臟泵出的血量大量減少，而引起血壓的急劇下降。心臟填塞需要緊急處置把壓迫心臟的心包膜腔液體暫時移除。

除此之外，當心臟膜增厚和形成瘢痕，就會造成所謂的限制性心包膜炎。一些長期患有心包膜炎的人可能出現這種心包膜永久性增厚和瘢痕形成狀態。此變化會阻礙心臟的正常充盈和排空。這種不常見的併發症有時候會導致下肢水腫或和腹水，嚴重者甚至會造成呼吸困難。

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心包膜炎如何預防？

郭志東表示，雖然目前尚無特定的方法可預防心包膜炎，但採取一些防止感染的措施可能有助於減少心臟炎症的風險。若能夠早期診斷和治療，通常能減少併發症的風險。

例如，避免與患有病毒性或流感樣症狀的人接觸，直到他們康復。如果本身患有病毒感染的症狀，也請儘量避免暴露或傳染給其他人。遵循良好的衛生習慣。定期洗手可以防止病毒的傳播。針對不同的族群，接種建議的疫苗也十分重要。按照衛生單位的建議，每年更新推薦的疫苗，包括流感、COVID－19、肺炎鐵球菌等疫苗。如果出現新的胸痛症狀，應立即就醫。許多心包膜炎的症狀與其他心臟和肺部疾病相似，醫師會仔細評估並安排相關檢查釐清病因。

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