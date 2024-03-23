食道癌丨胃酸倒流損害食道恐致癌！速改5不良習慣現4症狀及時就醫

高壓時代，讓胃酸倒流成為文明病，時不時的冒胃酸、火燒心，甚至喉嚨沙啞都讓人相當難受。胃酸倒流看似生活日常，但卻不可忽視它對健康的危害。醫師提醒，胃酸倒流症常導致食道損害，恐增加食道癌風險！



台灣花蓮慈濟醫院副院長暨胸腔外科主治醫師徐中平表示，胃酸倒流常導致食道下段損害，包括上皮變成如三文魚肉色般的「巴瑞特氏食道」，進而增加罹患食道腺癌的風險，在西方國家有半數的食道癌患者與胃酸倒流有關。

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生活5習慣是食道癌高危險因子

而在台灣，食道癌患者中高達95%的病例屬於鱗狀上皮細胞癌，與喝酒、抽煙及嚼食檳榔等生活習慣有密切關聯。此外，偏愛醃製、發酵食物，或是偏好過熱食物的飲食習慣也是導致食道癌的一大因素。

徐中平指出，典型食道癌初期通常是毫無症狀，隨著腫瘤成長，才會有吃東西時覺得喉嚨卡卡吞不下，或是吞東西時感覺食物黏在食道壁上滯留、緩慢通過的感覺。因此，很多患者常主訴有食物卡在喉嚨或胸口，甚至被食物嗆到感。

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食道癌治療方法多讓存活率提高

醫療技術日新月異，對於食道癌的診斷治療可說是如虎添翼，讓早期食道癌的發現變得更加容易。徐中平提到，對於局限在黏膜層的腫瘤，內視鏡黏膜切除術是一種有效的治療選擇。若需切除含腫瘤的食道，可用胃或大腸重建取代。

徐中平進一步說明，他習慣採用「倒序式食道癌微創手術」作食道腫瘤的切除與重建，這種術式對於食道癌大多發生在中段或上段的亞洲人來說，特別的適合。

該術式先在身體側邊開2~4個各1公分的小傷口的內視鏡手術、或採單孔手術方式，先重建食道後再切除腫瘤部位，手術時間可省1至2小時，同時降低手術的難度。

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此外，即使是第四期食道癌患者，也不是完全沒有希望，經過適當治療，有些患者病情依然可獲顯著改善，甚至可達到手術治療條件。他曾收治左主支氣管受腫瘤侵犯的台灣 55 歲男性，經化放療後，病灶顯著縮小，且無淋巴轉移。

據台灣衛服部統計，台灣食癌在十大癌症死亡率排名從第八降至第九。徐中平表示，這些數據反映出醫療技術與照護品質在進步，與20年前相比，食道癌的整體5年存活率從不到10%提升至25%。

他建議，年過40的民眾定期健檢之外，一旦有喉嚨卡卡吞不下、吞東西時感覺食物黏在食道壁上滯留等症狀，務必就醫檢查，早期診斷、治療，對病人幫助最多，且大大提高成功治療的機率。

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食道癌4症狀快就醫

1. 吞嚥困難，感覺到食物附著在咽喉或胸部

2. 打嗝和吞嚥困難一起出現

3. 吞嚥較硬食物有疼痛感

4. 體重減輕



而食道癌、口腔癌可說是難兄難弟，常常會發生在同一人身上，據他經驗，有二成患者會先後得到這兩種不同部位的癌症。治療口腔癌時，不妨進一步安排消化系統檢查，有可能會發現早期食道癌；治療食道癌時，也應請口腔外科或耳鼻喉科醫師檢查口腔及上咽部。

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