護髮飲食｜吃蘋果、番茄對抗白髮？醫生授6招維持烏黑秀髮

你經常操煩且白髮愈來愈多？隨著年齡增長，白髮是不可避免的現象，但你知道嗎？2023年有個令人振奮的醫學發現，找到頭髮變白的「元凶」，這也代表未來恢復一頭烏黑秀髮不是不可能！醫師也分享如何通過飲食營養來延緩白髮的出現。



頭髮顏色來自黑色素幹細胞移動和分化

台灣皮膚科醫師陳昱璁說明，毛囊含有幾種不同類型的細胞，包括負責產生頭髮顏色的「黑色素幹細胞」以及它的分化「黑色素細胞」，在毛髮生長和脫落的每個周期中，黑色素幹細胞會在毛囊的2個部位之間遷移——儲存幹細胞的部位毛隆凸（Hair bulge），移動到產生毛髮顏色色素的毛乳突（Dermal papilla）上半部。

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在毛隆凸的黑色素幹細胞會進行自我更新，以維持未成熟分化幹細胞的族群數量；到了毛乳突的黑色素幹細胞，會分化形成黑色素細胞，黑色素細胞會負責產生黑色素，並輸送到整根毛髮，所以我們才有黑色的毛髮。

陳昱璁解釋，簡單講可以把「黑色素幹細胞」比喻成鋼筋、水泥、金屬等原料建材，「黑色素細胞」則是這些原料建材蓋出來的加工廠，「黑色素」就是工廠的產品，然後運送到整個毛髮。

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科學突破！頭髮變白是因為黑色素幹細胞被困住

陳昱璁進一步提到，黑色素幹細胞會移到毛乳突，分化形成黑色素細胞，為頭髮產生黑色素。一般認為這個過程是不可逆的，但2023年發表在《自然》雜誌上的研究發現，其實黑色素幹細胞可以在毛乳突分化產生黑色素細胞，然後再轉移回毛隆凸以確保足夠的幹細胞供應。

換句話說，在毛囊生長周期中，黑色素幹細胞可以部分分化成黑色素細胞，然後恢復到未分化的原始狀態。但隨著年齡增長、毛囊老化，黑色素幹細胞會被困在毛隆凸，難以移動到毛乳突，這導致黑色素細胞的生成減少；加上原有的黑色素細胞也會因年紀而老化衰退，以及體內自由基對黑色素細胞的破壞，就會讓黑色素的產量不斷遞減，從而使頭髮變灰變白。

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白髮吃什麼？6重點維持烏黑秀髮

陳昱璁說，如果年紀不大就開始長白頭髮，有可能是營養不夠，可從飲食著手，保護頭皮和秀髮，建議多攝取以下幾類食物：

1. 維他命B雜的食物：如豆魚蛋肉、深綠色蔬菜、全穀雜糧等，可促進血液循換、保護毛囊和頭皮健康。若搞不清楚要吃什麼食物，陳昱璁建議吃綜合維他命。

2. 維他命C與維他命E的食物：如蘋果、番茄和奇異果等，可抗氧化、增加代謝及對抗自由基。

3. 富含Omega-3脂肪酸的食物：如鮭魚、亞麻籽和核桃等，可維持頭髮色素、防止頭髮乾燥斷裂及保護頭皮健康。

4. 補充鐵質、鋅、銅：提供黑髮重要的元素和滋養。

5. 減少煙酒、減肥：研究顯示抽煙、喝酒、肥胖與少年白有關，而且這三者也都會使身體產生過多自由基，造成氧化壓力，破壞黑色素細胞。

6. 減輕情緒壓力、維持良好作息。

陳昱璁強調，上述建議都是用於減緩及避免灰髮或白髮的出現，但假使已經出現大量白髮，還是去染髮比較實在。

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未來一頭白髮可逆轉？

他也直言，目前白髮依舊是屬於不可逆的狀態，但科學家已經弄清楚白頭髮的成因，也發現幹細胞的分化狀態可逆，未來或許有可能藉由改變黑色素幹細胞的位置或狀態，或活化老舊的黑色素細胞，來讓頭髮保持烏黑亮麗呢！

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