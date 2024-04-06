女生喝咖啡竟誘發風癩！或為「這東西」耗盡　7成人可靠飲食改善

每天早上來一杯咖啡，是許多上班族啟動一天活力的開端，但沒想到咖啡竟也會引起蕁麻疹（風癩）！一位女性上班族原本就偶有風癩症狀，但去年確診COVID-19後，風癩發作更頻繁，每次發作時除了身上出現大片紅疹，更是奇癢無比，讓她十分困擾，多次就醫也未能改善，後經醫生協助用藥及追蹤後，才找出過敏源竟是咖啡。



台灣嘉義慈濟診所風濕免疫科醫生吳政翰日前收治一位女性病人，從去年起風癩就頻繁發作，多次就醫仍未能改善，後來求助吳政翰，經過藥物治療和追蹤，發現她對咖啡過敏。在戒除咖啡後，病情有了顯著改善，吳政翰指出，7成風癩病人可以透過飲食調整改善症狀。

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台灣風癩盛行率約20％，等於每5人就有1人受風癩之苦，雖然主流醫學文獻常表示風癩無法治癒，只能依賴藥物控制，但飲食調整實際上對許多病人都有幫助。吳政翰2022年發表研究成果即顯示，約7成病患能透過飲食治療得到改善，而常見引起風癩的食物包括蝦、酒和花生等，因為喝咖啡誘發風癩，算是相當罕見的案例。

吳政翰指出，很多風癩病人不是一開始就對某些食物過敏，而是人到中年後的某一個時間，突然發現某種東西不能吃，目前學理上還不能完全說明此現象。

根據他的臨床經驗推斷，可能是病人本身雖有過敏體質，但一開始吃進去的有害物質可以被體內的消化酵素消化掉，然而當消化酵素被耗盡之後，症狀就會開始出現。此時不妨試着暫時性地避開特定食物，至少半年左右，讓身體充分恢復能量，或許是一種解決之道。

吳政翰提醒，飲食引起的風癩與一般食物過敏不同，這些食物被稱為假性過敏原，難以透過「減敏療法」改善，且血液檢查可能無法檢測出來。但大部分的病人不會滿足於只是盲目吃藥控制，而是想要知道「我為甚麼會這樣」。

他建議，如果病情輕微，病人可以自行追蹤飲食反應，找出過敏原，經由飲食調整改善。若病情複雜，或一直找不到原因，則可尋求醫生協助。

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