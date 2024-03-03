失智｜7旬婆婆抗拒就醫！家人邀請醫生齊「做場戲」助她完成檢查

一位70歲婆婆糖、鹽分不清，還疑心丈夫外遇而藏丈夫手機，也把自己三高藥藏起來防被偷，家人懷疑其失智，要帶到醫院檢查遭一再抗拒，台灣衛福部彰化醫院失智共照個管師協助合演一齣戲，才讓婆婆完成失智鑑定。



住台灣彰化溪州鄉的70歲婆婆原本就有糖尿病、高血壓及高血脂的三高疾病，據其家人表示，近1年來婆婆慢慢變得很奇怪，常忘記家常菜的烹飪方式，糖、鹽調味會弄錯，醋會當成豉油，清蒸魚弄成鹹魚，連貓都不吃；甚至會疑心別人要偷她的東西，把慢性病藥藏起來，家人都搞不清楚她的藥到底有沒有按時吃；她還懷疑老公外遇，阻止老公使用手機，後來乾脆藏起來，並且隨時監視老公。

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台灣彰化醫院失智共照中心個管師江淑娟表示，婆婆的狀況日益嚴重，而且充滿防備心理，不認為自己需要到神經內科或精神科看診，其女兒深感父親難以支撐，向該中心求救。

江淑娟說，他們發現婆婆三高的藥是長期看診家醫科主任廖曜磐，也很信任他，因此他們決定與廖主任合作，在婆婆例行到家醫科看診時，以追蹤身體狀況為由，巧妙地推薦婆婆到神經內科看診並進行檢查。婆婆欣然同意，個管師全程陪伴，最終順利完成了所有失智的相關檢查，後來也確定是失智症，定時服藥追蹤。

廖曜磐說，失智患者常會抗拒就醫，可以由患者信任的醫生轉介看診，讓患者卸下心防，達成不延誤病情，以及取得後續較完整的福利及醫療服務。

彰化醫院長照管理組長張文瀞指出，匯聚愛與專業的演出，讓阿櫻婆婆在不自覺中接受了檢查，也為她未來的治療鋪下了一條比較明亮的道路，包括取得身障手冊，可以減稅及診療優免等，後來也申請了喘息服務及居家服務，讓阿公可以休息喘口氣，居家環境及醫療有照服員幫忙。

張文瀞說，在面對疑似失智的長輩抗拒就醫時，可以借助熟悉且信任的演員，安排情境演出，以更輕鬆的方式引導就醫。演員可找長輩熟悉、信任的親友或信任的權威，情境演出可以用陪同家人就醫或健康檢查等作為理由，若要請醫生協助演出，最好事先溝通，在不破壞家庭和諧的情況下，讓長輩不自覺接受診療及檢查，同時保護他們的尊嚴。

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