中風｜中年男「10年血管堵塞4次」！隨時也會死掉竟仍堅持不吃藥

一名44歲男子患有先天性凝血功能疾病，近10年歷經4次中風及急性心肌梗塞送醫，明知是高風險族群，堅持不吃藥，病識感極低讓醫生心寒「隨時掛掉都不意外」。



台灣新光醫院心臟內科醫生陳冠任在Facebook中發文分享，前幾天碰到一位男子，34歲時罹患小中風，固定追蹤2個月後自行停藥；37歲爆發急性心肌梗塞，出院約半年再次停藥不回診；41歲即使歷經大中風，出院後2個月一樣開始不吃藥，近期再次因急性心肌梗塞送醫。

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陳冠任表示，男子患有先天性凝血功能疾病，雖知自己屬於高風險族群，卻不想吃藥控制，因此自30多歲開始，平均3年就會發生一次心血管事件。此次因急性心肌梗塞送醫，須立即做心導管手術，術後還要住ICU觀察，待狀態穩定也需住院4、5天才能出院。

當時已經情況危急，男子仍以「等一下有工作」拒絕，甚至問「可以明天再來住院嗎？」陳冠任嚴肅回覆，「當然不行！你這情況非常危險，像是戎祥、茂伯都是這樣走的，如果你出院回家晚點在家裏出事怎麼辦？誰要負責？」他卻重申無法住院。

陳冠任無奈表示，當時為了處理男子的病況，在15分鐘內撥了20通電話，好不容易擠出一張病床，仍遭無情拒絕。最後只能告知患者，若不住院也無法強迫，並再次示警他的狀況非常危險「隨時掛掉都不意外」，若了解後果的嚴重性仍執意出院，必須簽署切結書。

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