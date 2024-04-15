胰臟癌｜中年婦1個月暴瘦9kg胰臟現腫瘤！4高風險族群應特別留意
撰文：中天新聞網
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台灣一名女性無不良習慣，近一個月上腹部不適，且莫名瘦了9公斤，進一步超聲波檢查，發現一個4公分陰影，高度懷疑是胰臟癌，醫師示警，胰臟癌不只是處於上升且年輕化。
台灣禾馨民權健康管理診所院長林相宏表示，近年胰臟癌患者不只是上升、且有年輕化趨勢。研究發現，55歲前的年輕胰臟癌病患增加趨勢比長者還快，因此有高風險的族群，如：家族史、糖尿病、肥胖或煙酒等，要特別留意。
準確診斷胰臟癌須經過專門檢查，主要的項目包括（按圖👇👇👇）
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林相宏分享，先前有一名50歲女性，平時不煙不酒、沒有慢性病、家族史，近一個月覺得上腹部不舒服、悶悶的，吃多就感覺脹，但不知不覺一個月瘦了9公斤，原本照胃鏡，以為僅是有點破皮。後續照了腹部超聲波，發現胰臟有4公分陰影，斷層掃描顯示高度懷疑胰臟癌，腫瘤指數CA199已是正常的7倍。
該患者一年前就有公司提供的基本體檢，當時數值都是正常的，但林相宏推論當時就已經開始產生腫瘤，若能精確篩檢，第一期就有機會可診斷，因為篩檢發現的常是無症狀胰臟癌，甚至都小於1公分，早期接受手術，五年存活率有80%。
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林相宏提醒，胰臟癌成因分成先天遺傳基因，和後天個人習慣、環境因素有關。後者像是肥胖、缺乏運動，或喜歡高動物性油脂，如：加工肉品等，缺乏膳食纖維，還有工作環境接觸化學藥劑等情況，都可能因此影響罹患胰臟癌的機率。
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