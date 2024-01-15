胰臟健康｜胰臟長囊腫就是胰臟癌？醫揭比想像中常見建議詳細檢查

胰臟水泡會消失嗎？胰臟長囊腫就是胰臟癌嗎？



醫師表示，胰臟囊腫比想像中還多見，甚至有高達10％受檢民眾發現有胰臟囊腫，如果是低風險囊腫，建議追蹤即可，若是惡性潛力的囊腫，因為自行消失的機會不高，甚至有變大可能性，則需要切片檢查。

胰臟癌篩檢方式，原理及缺點（按圖👇👇👇）

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胰臟水泡有機會自己消失

台灣禾馨民權健康管理診所院長林相宏表示，胰臟囊性腫瘤又稱為胰臟囊腫、胰臟水泡，許多人檢查發現胰臟長囊腫後，相當擔心是罹患癌王胰臟癌，不過大家大可不必太緊張，因為胰臟水泡有機會自己消失！

他分享，曾收治一名30歲病患，透過健康檢查發現有「胰臟囊性腫瘤」，而且診斷時已經有2.4公分，原本年紀輕輕就被診斷胰臟有問題，非常擔心，但經過一系列詳細檢查後，再加上沒有任何症狀，抽血檢查也無異常，建議追蹤即可。

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胰臟囊腫會不會消失？主要還是看「類型」

結果神奇的事情發生了，追蹤3年，患者的胰臟囊腫竟然自動縮小了，從原本2.4公分，縮小到2公分，最後竟然縮到1.5公分。林相宏坦言，胰臟囊腫其實比想像中常見，甚至有高達10％受檢民眾發現有胰臟囊腫，但胰臟囊腫會不會消失，最主要還是看類型。

胰臟囊腫又分為發炎性囊腫、腫瘤性囊腫，如果是胰臟發炎引發的發炎性囊腫，稱為「偽囊腫」，大部分病患會有發炎症狀，就像是傷口化膿，只要發炎好了，就算囊腫很大，超過6公分，還是有機會自行吸收消失；不過腫瘤性囊腫，就比較不一定了。林相宏坦言，若是抓到有惡性潛力的囊腫，要消失的機會不高，甚至會變大，建議做切片檢查。

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發現胰臟囊腫要做手術嗎？

有些人會問，發現胰臟囊腫可不可以直接抽掉就好了？不過，囊腫抽吸不是沒有風險的手術，有時候會引起囊腫感染、出血、胰臟發炎，而且有惡性潛力的囊腫，大部分把水抽完，沒多久又會復發，而那些抽完沒有再復發的囊腫，本質上根本沒必要去抽，因為本來就是良性的。

因此，要抽吸切片前，醫師會根據症狀、大小變化趨勢、胰管變化、實質結節評估，抽吸的目的不是要治癒它，而是要抓出需要手術的病患。林相宏提醒，胰臟囊腫其實比想像中常見，隨著診斷技術進步，越來越多囊腫被發現，由於胰臟手術都不是小手術，建議還是諮詢專業醫師，評估風險。

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