肌肉痠痛｜肌肉疼痛超過72小時沒好要注意！一文認清潛在健康問題

肌肉痠痛是許多人運動後常見的症狀，但若疼痛持續過久，就需要留意是否有其他潛在的健康問題。外科醫師陳榮堅分享一個案例，提醒大眾注意肌肉疼痛背後可能隱藏的問題。



40歲男性健身後肌肉疼痛以為是肌耐力不足

台灣陳榮堅醫師表示，最近遇到一位40歲的男性病患，平常有健身的習慣，但最近卻突然感到肌耐力不夠，容易肌肉痠痛。原本以為是運動過度，因此延長了休息時間，但肌肉疼痛的狀況並未改善。另外，病患偶爾還會有心悸的情況，擔心自己是因為年過40歲開始有三高的問題，因此前來就醫檢查。

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鈣離子偏高與副甲狀腺腫瘤有關

台灣陳榮堅醫師幫病患進行抽血檢查，發現數值都正常，體重也沒有過重的情況。於是進一步檢查，發現病患體內的鈣離子比正常人高出許多。陳榮堅表示，年紀輕、鈣離子出問題的病人，常常與副甲狀腺有關。果然，檢查發現病患的副甲狀腺上長了一顆腫瘤，正是這個腫瘤導致他體內鈣離子異常，進而影響到全身狀況。

手術移除腫瘤後症狀獲得改善

陳榮堅指出，若病情再更嚴重，甚至會出現厲害的突發性心律不整。因此與病患討論之後，決定以手術方式將腫瘤移除。手術後，病患的鈣離子恢復到正常值，心悸與肌肉酸痛的問題也得以改善。

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肌肉疼痛超過72小時應就醫檢查

陳榮堅提醒，若肌肉疼痛持續過久（超過72小時），容易有疲勞感，再怎麼休息都無法恢復的時候，建議應儘快就醫檢查，以確認是否存在更嚴重的健康問題。透過及早發現和治療，才能避免病情惡化，維護身體健康。

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