甲亢｜作息不規律誘發甲狀腺亢進？7大外觀變化恐是甲狀腺出問題

甲狀腺是人體重要內分泌器官，位於脖子氣管的前方，大約在喉結下方。



不過當甲狀腺出現問題時，無論是甲狀腺亢進或者是甲狀腺低下，都可能導致身體外觀發生變化，醫師提醒，有7個外觀變化要留意。

7外觀變化恐甲狀腺出問題（按圖👇👇👇）

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哪些身體外觀變化是甲狀腺出問題的警訊？

台灣敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅醫師表示，有些疾病的存在，可以透過身體外觀的變化被察覺，以下針對甲狀腺亢進、甲狀腺低下，說明可能會有的外觀變化：

甲狀腺亢進外觀變化

1. 變瘦

2. 落髮、頭髮變細

毛囊可能會受到攻擊的緣故。

3. 皮膚乾燥、粗糙

因為代謝變快，水分散失的關係。

4. 眼睛變凸

根據研究指出，這是和自體免疫有關，它會攻擊眼底的軟組織部分，所以甲狀腺亢進久了之後，會有眼睛變凸的現象。

什麼是甲狀腺癌？常見6大前兆（按圖👇👇👇）

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甲狀腺低下外觀變化

1. 容易水腫、皮膚濕潤

因為代謝變慢，所以皮膚會有點濕潤，再加上水腫，就會感覺整個人腫腫泡泡的樣子。

2. 臉色蒼白

因為循環代謝變差。

3. 容易感到疲倦、抑鬱、活力及反應力變差。

台灣陳榮堅醫師提醒，通常甲狀腺低下的症狀是漸進的，很容易被誤診為抑鬱症。

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作息不規律會誘發甲狀腺亢進

台灣陳榮堅醫師分享一名案例，台灣有一位30歲的男性因為常常有心悸、失眠、手抖等症狀，就醫檢查發現，當他坐著不動時，心跳一分鐘就高達120下左右，而且手汗很多，就像剛洗過手一樣。雖然甲狀腺低下會有皮膚濕潤的症狀，但在甲狀腺亢進時，掌心容易大量出汗，因此懷疑，這位病人可能出現了甲狀腺問題。

抽血檢查結果證實，的確是甲狀腺亢進，一般甲狀腺亢進比較容易發生在女生身上，病人表示，因為最近換工作，導致飲食、睡眠都變得非常不規律。後來開了一些抑制甲狀腺的藥物，同時也請他盡量調整作息。一周後回診，症狀有明顯的緩解；三個月後整個情況就穩定了。

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台灣陳榮堅醫師提醒，生活作息、壓力都會誘發甲狀腺亢進，使得症狀變嚴重，如果有外觀異常變化，要儘速就醫檢查。

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