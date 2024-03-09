運動健身｜放假久坐易使肌肉痠痛、身體僵硬？5居家運動活絡身體

放假期間整天窩在梳化上，或平日在辦公室久坐的生活，長期恐變成肌肉痠痛、筋骨愈來愈硬。職能治療師（港稱職業治療師）推薦5個居家運動，幫助民眾動動身體的同時也做簡單伸展，來好好放鬆。



每到放假時間，除了規劃外出旅行，也有許多人會選擇窩在家裡當「梳化薯仔」，不是整天看電視，就是玩電子遊戲。台灣衛生福利部八里療養院職能治療科主任張自強指出，雖然休假期間在家看電視很享受，但是也應該適時的趁廣告時間休息與起來動一動，避免變成躺在梳化上吃東西又不運動。

5個簡單運動活絡身體（按圖看清👇👇👇）

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職能治療師推薦5個簡單運動活絡身體

尤其適逢放長假，有更長時間可以放鬆，要調適回工作模式就相對不易。張自強建議，可趁著廣告空檔，或邊看邊做些簡單的運動及伸展操，除了可以消耗掉放假期間因飲食不正常而多吃的食物，也可以藉由運動將身體放鬆達到減壓的目的，身心放鬆為上班或上學做好最好的準備。

台灣衛生福利部八里療養院職能治療師孫華萱表示，放假期間或是辦公室多數時間久坐，會導致大腿前側（髖曲肌）緊繃與大腿後側（髖伸肌）無力，長期下來容易衍伸肌肉痠痛、僵硬等問題。

因此她建議民眾在家可以讓身體活動，只是居家不宜作太過劇烈的運動，以可以在自己家裡或辦公室就能完成的較佳。妥善利用看電視或是廣告時間，在椅子上就可以完成。5個簡單的運動建議供大家參考。

運動有什麼好處？（按圖看清👇👇👇）

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深蹲

坐姿起始，調整雙腳與髖同寬，腳趾微外指，全程保持膝蓋對齊二腳趾、頭肩臀呈一直線。身體前傾，吐氣站起，吸氣屁股往後坐，屁股輕觸椅墊即吐氣站起。重複坐站20下為一組，進行3組，組間休息30秒。注意坐下時，膝蓋不過度超過腳尖。

空中腳踏車

雙手輕觸桌面，維持頭肩臀呈一直線，身體可微後傾或選擇坐直，雙腳離地後，持續做空中踩踏的動作30秒／組，共3組，組間休息30秒。

空中開合腳

手握椅子兩側，維持頭肩臀呈一直線，身體微後傾，雙腳離地後，於空中做開合腿的動作，調配動作速度（開腿2秒、合腿1秒）更有感覺 ! 開合為1下，20下／組，共3組，組間休息30秒。

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腿前肌群拉伸

側坐於椅子前緣，前腳踩穩，小腿垂直地面，膝蓋對齊二腳趾，後腳勾、前手扶後腳腳踝處，盡可能將後腿往後拉伸使大腿垂直地面，維持動作20秒，左右腿各拉伸3次。

臀肌拉伸

一腳踩穩，另一腳腳踝置於對側大腿上方，坐直使頭肩臀呈一直線，輕壓上腳膝蓋內側緣使小腿平行地面，可再透過身體前傾、肚子靠近腿來加深伸展。維持伸展動作20秒，左右腿各輪流拉伸3次。

長輩運動以散步、伸展為主

另外，如果是上了年紀的長輩們，也要注意放假太常窩在家，台灣八里療養院職能治療師謝佩君也指出，熟齡族群務必適時地站起來活動，或者參與一些輕鬆的室內遊戲，使身體得到運動。否則長時間的久坐，容易導致血液循環不暢。

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謝佩君認為，長輩們可以選擇一些輕鬆愉快的運動方式，如散步、太極拳、或者簡單的伸展運動。她分享3個居家簡易身體活動，讓長輩在家中能安全且輕鬆的動動身體，透過適量的運動、均衡的飲食和良好的心態，保持健康和活力。以下動作，可參考長輩狀態採坐姿或站姿執行：

伸展運動

將雙手交握，向上舉向天花板，盡量將手肘打直，向上延伸維持5秒後，再放下；以上動作建議執行10次／回，將能帶動肩膀關節活動度及上半身的循環。

側彎運動

接續上述伸展運動，向上舉向天花板後，向側邊伸展，維持5秒後回正再換邊執行。過程中注意保持呼吸，不要憋氣。此動作可活動側邊肌群，及促進核心肌群發力。

夾背運動

接著可將手肘向腰部靠緊，手心面向上，像端盤子一樣，接著手肘保持不動、手心向外展開，進行擴胸夾背的動作。此動作可練習到背部肌肉，促進維持姿勢及減少肌肉僵硬，並增加血液循環。

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這些運動不僅能夠促進血液循環，增加肌肉的伸展和放鬆，也能預防運動傷害。在家中或者附近的公園裡進行這些活動，既不需要太大的場地，也能夠輕鬆地融入日常生活。放假別再只窩在梳化或床上了，利用少少時間讓身體活動，可以擁有的是更加倍的健康。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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