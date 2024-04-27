夜間多汗｜中年漢睡覺微燒狂流汗！驚患淋巴癌　伴5徵狀多非好事

台灣急診科醫生賈蔚在節目中表示，過去曾遇過一名中年患者因出現夜間盜汗情況，且情況嚴重到會半夜醒來擦汗，沒想到就醫一查才知罹患淋巴癌，為此，醫生提醒，若夜間盜汗「伴隨5症狀」就要有所警覺。



台灣急診科醫生賈蔚在《醫生好辣》節目中分享，過去曾在一名中年患者因出現夜間盜汗情況，情況嚴重到睡到一半要起來擦汗、衣服濕透，就醫時醫生詢問是否有伴隨體重減輕、倦怠、發燒畏寒等症狀，男子則表示沒有，最後醫生建議，半夜醒來時應量體溫檢測。

賈蔚透露，男子回家測量後，果真發現晚上盜汗發生時，體溫大約都落在37.8-37.9的微燒，嚇得到醫院掛急診，醫生聽聞後安排胸腹斷層一掃，果真確診淋巴癌，「腹內的淋巴結看到很多」。

賈蔚指出，很多的血液疾病，包括白血病、血癌、淋巴瘤等，提醒若大家夜間盜汗併有發燒、畏寒、體力減退、胃口變差、體重減輕等就要有所警覺，「如果是這種狀況組合在一起的話，大概都不是好事。」

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