癌症｜癌細胞可以被餓死？醫建議按這比例減少攝取碳水化合物

台灣元鼎診所院長曾嶔元受邀上中天電視節目《小麥的健康筆記》表示，癌細胞的能量來源只有「碳水化合物」，因此只要減少攝取碳水化合物，並適量的攝取脂肪，就可以有效殺死癌細胞。



曾任內科醫師、鑽研實驗病理學與檢驗醫學的曾嶔元醫師表示，正常細胞來自於碳水化合物、澱粉、醣或來自於脂肪，因此癌細胞的能量來源只有一個，就是碳水化合物、醣，雖然蛋白質也是能量來源之一，不過因未影響不大，正常可以將其忽略，因此，你吃炒麵、炒飯，加一塊牛扒等等，很油的食物皆會是癌細胞的能量來源。

對抗惡病質把握2進食重點（按圖看清👇👇👇）

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該如何減少攝取碳水化合物、增加脂肪？

曾嶔元表示，因此只要戒掉碳水化合物，把能量的來源都消除，癌細胞自然就會死掉，不過，戒掉碳水化合物容易使人沒有能量，過一陣子受不了就容易破功，因此減少碳水化合物的同時，也要適量攝取脂肪，讓身體達成平衡。

那這個增加的比例，曾嶔元建議，盡量讓比例維持在2:1，假如你減少攝取2公克的碳水化合物，就要增加1公克的脂肪，而這種方法同時也不會因為你的攝取熱量不足，讓你感到沒力氣想睡覺，甚至到最後受不了吃了碳水化合物。

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脂肪該如何攝取？

脂肪就是什麼都可以吃嗎？曾嶔元說「這問題愈問愈敏感！」，因為通常大家都會被告知說飽和脂肪不好、不要吃豬油、不要牛油、不要吃羊油等動物油，但這是錯誤的觀念，因為像這種飽和脂肪相對是比較穩定的，尤其是我們華人社會，許多食物都喜歡煎、炒、炸，而飽和脂肪是最耐高溫的。

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曾嶔元表示，自己要吃的話，都會先選不用加熱的生菜沙律，淋上一些橄欖油或是橄欖油，若要吃熟食的話，也不會選擇植物種籽油，因為細胞喜歡碳水化合物，簡單來說就是醣，而換句話說，如果一個罹癌的人，你建議他多吃水果就不太適合，因為台灣的水果太甜了，不過我們也不能因此都不吃，因此就要挑選來自於澱粉相對比較安全的碳水化合物。

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