心理健康｜常抑鬱患心臟病風險較高？6大好心情食物擺脫情緒黑洞

經常心情不好，真的會連累心血管！一篇刊登在今年1月《美國心臟協會期刊》的研究指出，抑鬱症與較高風險的心血管疾病以及不良的心血管健康狀況有關，自覺心理健康不佳的人，出現心臟問題的風險明顯較高。



研究：常抑鬱者心血管疾病風險高

2023年1月一項由約翰霍普金斯大學發表於《美國心臟協會期刊》的研究，針對2017～2020年間，美國50多萬名18～49歲年輕成人的自我報告數據進行分析，包含「是否曾被告知罹患抑鬱症」、「過去1個月中自覺心理健康狀況不佳的天數」、「是否曾經歷過心臟病發、中風或胸痛」，以及「是否有心血管疾病的風險因素，如高血壓、糖尿病、吸煙、肥胖、高膽固醇、缺乏運動、水果和蔬菜攝取量不足、抑鬱等」。

結果發現，過去30天內，自覺有「1～13天心理健康狀況不佳者」罹患心血管疾病的風險是「沒有心理健康問題者」的1.5倍；自覺「14～30天心理健康狀況不佳者」，罹患心血管疾病的風險是「沒有心理健康問題者」的2.3倍。研究也發現，抑鬱和心臟問題之間的關聯，不受性別或城市、鄉村地區的影響。

6大好心情食物（按圖看清👇👇👇）

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吃錯食物，身體也會不開心

台灣營養師趙函穎也指出，遇到愈來愈多個案，因為減肥失敗導致情緒也跟著低落；情緒與飲食之間存在著密不可分的關係，學習吃到對的食物，讓身體得到充分的營養，以及學習如何好好處理自己的情緒，都是這個世代需要學習的。

趙函穎表示，「吃對了，就開心了」，當身體缺乏足夠的營養素會有無力感，因為神經細胞需要的營養素都不夠，導致腦部異常放電，抑鬱的情緒也產生；而吃錯食物，也會讓身體不開心，愈來愈沉重，發炎便秘樣樣都來。當身體負擔愈來愈重，心情當然也開心不起來。

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「吃對食物」擺脫情緒黑洞

你最近也有情緒黑洞嗎？趙函穎分享6大好心情食物，幫助穩定情緒：

1. 黑朱古力：含有抗氧化的植化素「黃烷醇」，可活化腦部、保護心血管，也可預防老年失智，穩定情緒！盡量選擇糖分、脂肪含量較低的黑朱古力食用，純度75％以上，少添加物、少加工的朱古力。

2. 香蕉：含有色胺酸以及能安定神經的鎂離子、鉀離子，可避免肌肉抽筋，幫助放鬆，其富含膳食纖維，可幫助排便，排除毒素。

3. 車厘子：含豐富維他命C、多酚類和形成褪黑激素的物質，可幫助睡好覺。

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4. 生蠔：含Omega-3油脂、維他命B12及鋅，可以抗抑鬱，幫助性荷爾蒙分泌，穩定神經細胞膜。

5. 蕎麥：含有豐富維他命B雜，幫助血清素產生。

6. 豆漿：蛋白質合成色胺酸，容易通過血腦障蔽，能快速協助大腦合成血清素。

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