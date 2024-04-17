汗皰疹｜手指、腳趾總長水泡癢到發瘋！認清汗皰疹症狀4招助保養

春夏交接之際，手指、腳趾總長出一些小水泡，癢到快發瘋，到底汗皰疹是什麼？汗皰疹症狀有哪些？汗皰疹治療怎麼做？汗皰疹擦凡士林、紫雲膏會好嗎？



聽說身體濕熱才會長汗皰疹，中醫治療汗皰疹又怎做？本文一次看懂。

汗皰疹是什麼？汗皰疹症狀（按圖👇👇👇）

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汗皰疹是什麼？

汗皰疹是一種常見的濕疹，會長汗皰疹主要與氣候、體質、飲食、壓力有關，也會因為反覆摩擦、接觸過敏原或刺激物而變得更加嚴重。

汗皰疹症狀

臨床上所看見汗皰疹的典型症狀，通常是1mm～5mm透明水泡，可能單顆或群聚性出現在腳趾、腳底、手指、手掌等部位，一般發病時會感到非常癢。有時候也會出現水泡以外的其他表現，例如在水泡出現前，可能先呈現紅色的丘疹，水泡出現大約2周後，可能會有乾燥脫皮；此外，在同一部位反覆發病，再加上搔抓摩擦，還可能出現角質增厚病灶。

汗皰疹治療

台灣衛生福利部南投醫院皮膚科醫師李瑜芬表示，治療汗皰疹會依患部範圍及症狀進行合適的治療，大部分會開立藥膏讓患者塗抹，可以嘗試在晚上塗抹醫師開立的藥膏後，再裹上一層凡士林，並戴上手套。除了避免藥膏沾到其他地方，也能夠幫助吸收，改善乾燥。

台灣李瑜芬醫師指出，搔癢嚴重的患者則會建議口服藥物；若反覆感染持續6個月以上，經醫師評估後可針對局部嚴重部位，考慮進行照光治療，運用特定波長的紫外線光照射皮膚，改善病況。

汗皰疹知多啲（按圖了解）：

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汗皰疹是汗疹嗎？

汗皰疹與汗疹無關。

汗皰疹會傳染嗎？

汗皰疹不是黴菌（香港腳），也不是疱疹病毒引起，它是一種內因性濕疹，或者可以說是一種體質性的疾病，不用擔心會傳染。

如何消除汗皰疹？

1. 遠離過敏原

仔細觀察自己的過敏原，盡量避免接觸。

2. 冷敷止癢

用冷敷墊冷敷患處，幫助止癢紓緩。

3. 保濕

汗皰疹是需要保濕的，建議在洗手和洗澡後，擦上無香精的保濕乳或藥膏。

4. 皮膚清潔

避免用過熱的水清潔，發作期也要減少清潔劑的接觸。

5. 日常衣物

盡量選擇寬鬆透氣柔軟的天然材質衣物，避免刺激皮膚。

6. 紓壓

放鬆改善情緒緊繃的狀況。

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汗皰疹體質

汗皰疹在中醫觀點，大部分有兩大族群，一種是「濕熱」為主，一種是「氣虛夾濕」為主。

汗皰疹中醫治療

汗皰疹如果以濕熱為主要表現，除了利濕止癢外，還需要加強清肝熱，才能取效迅速。中醫常見利濕止癢的藥物如白鮮皮、刺蒺藜、地膚子、薏苡仁等，都可以在體質辨證後加減運用，而且這些中藥材都是可以內服外敷的，可以諮詢中醫師後處方用藥。

汗皰疹藥膏

治療汗皰疹大多會建議塗抹類固醇藥膏。

腳長水泡會癢

汗皰疹急性期可能會在手指、腳趾、手掌、腳掌兩側等，產生很癢的小水泡，數量可多可少。手指長水泡罹患汗皰疹，手腳患處常會長滿小水泡像西米露，小水泡會在發作控制後漸漸消退，變成乾燥脫皮龜裂等情況。

汗皰疹擦凡士林有用嗎？

汗皰疹患者可適時擦凡士林。

汗皰疹預防

日常生活中要盡量減少碰觸任何可能會刺激皮膚的物品，也可適時使用護手霜、凡士林或紫雲膏等來保濕滋潤患部。在急性發作時，飲食要盡量避免刺激性，如烤、炸、辣或酒類，以免加重體內濕熱。此外，汗皰疹也與情緒壓力有關，適度釋放壓力，保持心情愉悅，是預防汗皰疹的方法之一。

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汗皰疹保養

1. 睡眠、壓力、飲食平衡

汗皰疹會因為壓力大而變得嚴重，所以睡眠和飲食很重要，若無法減少壓力，至少顧好睡眠和飲食，以免汗皰疹搔癢加重。

2. 減少接觸刺激性物質

手腳避免接觸肥皂、洗碗精、刺激性的化學物品，保持手腳乾爽。

3. 少吃刺激性食物

少碰煙酒，若是過敏體質，也要避免烤、炸、辣類食物，甜食、芒果、荔枝、龍眼等熱性水果也要少碰。曾有研究指出，鎳、鈷、鉻等含量較高的食物，也必須減少食用。

4. 飲用三妙祛濕茶

適用體質：搔癢在天氣潮濕加重，伴隨全身沉重感、午後疲倦易睡、腦袋昏沉等。材料包括蒼朮2錢、黃柏2錢、川牛膝2錢，可以1000c. c. 水煮至500c. c. ，放涼後飲用，蒼朮和黃柏能清熱燥濕、川牛膝能利水除濕。不過，懷孕婦女、感冒、服用慢性病藥物者，需在醫師指示下服用。

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