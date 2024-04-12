糖尿病｜血糖控制不佳可致腎功能受損！認清5大常見糖尿病壞習慣
撰文：Heho健康
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根據統計，有47％的台灣末期腎臟病洗腎患者是由糖尿病引起的。糖尿病和腎臟健康息息相關，血糖控制不佳可能導致腎功能受損。
除了定期回診外，還有5個常見但被忽略的壞習慣需要注意。
5壞習慣可能導致血糖升高（按圖👇👇👇）
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一、不規律的進食時間
不按時進食或不規律進食可能導致血糖波動大，使血糖難以控制。特別是當使用糖尿病藥物時，長時間不進食容易引起低血糖，而過度進食則會導致高血糖。
二、藥物相互作用
當病人同時使用其他藥物時，可能影響血糖，例如使用類固醇時血糖會增加。因此，在使用相關藥品之前應該與醫師討論，謹慎使用並遵循醫生的建議。
▼糖尿病早期症狀易忽略（點擊下圖看清！👇👇👇）：
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三、缺乏運動
運動可以增加身體對胰島素的敏感性，若缺乏運動，血糖就難以得到有效控制。因此建議進行適量的運動。
四、飲食中的隱藏糖分
許多加工食品、罐裝飲料、果汁、糖果等都含有高糖分，我們常常忽略這些食品的糖分含量，過度攝取可能導致血糖升高。
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五、不規律的生活作息
睡眠時鐘被打亂會導致賀爾蒙分泌異常，進而使血糖升高。
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