春天養生｜濕氣重易疲憊昏昏欲睡？中醫師推薦按5穴位趕走春睏

春雨綿綿易造成天氣潮濕，空氣中的濕氣會進入人體造成濕氣重，導致身體沉重、疲憊、睏乏欲睡、頭悶脹等，總覺得注意力無法集中的狀況，做起事情提不起勁。



面對春睏影響工作效率，中醫師建議用5穴位1藥膳來改善。

改善春睏用4招替身體除濕（按圖👇👇👇）

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春天是萬物復甦、百花齊放的季節，看似能讓人精神百倍，但實際上卻不然，此時天氣多變，早晚氣溫低、風大，中午卻炎熱如夏天，加上濕氣重，使得許多人的舊疾容易復發，更影響了身體陽氣升發，產生「春睏」情形。

1. 曬太陽

台灣潮州馬光中醫診所院長陳怡伶提到，春夏之時的養生，應早起接受太陽的陽氣，讓身體在冬天時累積的寒濕之氣，透過太陽的光與熱發散掉，並搭配適度規律運動伸展，有助於筋骨強健。

2. 多運動

適當的運動，如慢走、瑜伽、跳繩等可幫助身體發汗。陳怡伶說：「但運動稍微流汗即可，切忌不要大汗淋漓，因大汗後會讓身體更為疲憊。如果沒有空間或時間運動，不妨可中午吃飽飯後快走一小段路，達到稍微發汗即可。」

吃什麼養肺顧氣管、增強免疫力？（按圖👇👇👇）

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3. 多蔬果

此外，三餐規律多蔬果，春季宜養肝，養肝食物常見於綠色蔬菜，如蘆筍、韭菜可幫助排毒抗氧化；也可泡玫瑰花茶疏肝理氣，但花茶多性寒，體質虛或孕婦不宜多喝；春睏嚴重時可多吃辛辣食物，如薑、蒜、洋蔥等促進循環發汗。

4. 泡足浴

每天睡覺前，可以用約在40〜45度的溫水，泡30分鐘的足浴，加點薑片幫助身體發汗，改善體內濕氣，降低春睏發生。此外，穿衣宜採洋蔥式穿搭法，因為春天溫度日夜溫差大穿脫較方便，衣著也要寬鬆讓身體方便活動。

從痰的顏色看疾病警號（按圖👇👇👇）

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按摩5穴道緩解春睏

1. 三陰交穴

穴位：位於小腿內側及足內踝尖上三吋脛骨內側後緣方凹陷處。

效果：按壓三陰交穴來幫助補益氣血，補養脾胃、幫助運化疏通下焦、去風濕通經絡、調理婦科疾病，三陰交穴

2. 合谷穴

穴位：手的大拇指和食指合併並用一定的力量把這兩個手指靠攏夾緊，在兩手指間的肌肉隆起找出最高點即是。輕輕按壓就會有痠脹感。

效果：可以改善血液循環增加免疫力，也可以促進體內毒素跟寒氣排出，非常適合在春天按摩保養來改善冬天產生的病氣，同時也可以補氣健脾改善腹瀉。

3. 百會穴

穴位：位於頭頂的正中央稍後處。將兩耳尖往頭頂連成一線，從鼻樑往上連線到後腦，兩線交叉的點就是百會穴。

效果：「頭是諸陽之會」，因此疏通頭部經氣，有助於恢復精力、化解身體疲勞沉重、安神醒腦、開竅明目、升提陽氣。

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4. 太衝穴

穴位：位於腳背上第一趾縫和第二趾縫往上找到凹陷處的最尾端。

效果：可以讓人立即緩解壓力、精神氣爽，並加強自律神經穩定的作用，讓血液循環更為順暢。

5. 陽陵泉穴

穴位：位於小腿外側，腓骨突起處下方。用大拇指指腹按壓此穴左右各3分鐘。

效果：經絡的八大會穴之一，為全身筋結的功能精氣匯聚點，對抽筋、筋骨僵硬痠痛有特定的療效。可以利肝膽、清濕熱、強筋骨並治療胃潰瘍。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】