口腔潰瘍｜生痱滋什麼東西不能吃？4大類食物抗發炎、加速癒合

口腔潰瘍（俗稱嘴破）是許多人常會發生的困擾，不僅疼痛還影響食慾，打壞生活品質。遵循日常照護原則及飲食對策，就有機會幫助傷口加速癒合。



口腔潰瘍如何照護？

出現一般的口腔潰瘍時，醫師多半會開予口內膏治療，患者應遵照醫囑塗抹。若想要傷口快點好起來，務必維持正常生活作息，減少壓力與勞累，讓自己睡得好，從調節免疫力著手，可減少潰瘍發作的機會。

不過，一旦口腔潰瘍的情形超過兩周仍未痊癒，或是反覆發炎，甚至在嘴巴四周出現凸出物、白斑、傷口變硬、腫大等症狀，務必儘速就醫檢查。

▼造成口腔潰瘍的原因有哪些？（按圖👇👇👇）

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4大類食物抗發炎、加速癒合

在飲食上，顧好營養均衡，攝取維他命B群、維他命C、鐵和鋅有助於修復口腔黏膜，加速癒合、減輕疼痛。

1. 維他命B雜

幫助傷口修復、減輕疼痛。維他命B1的代表食物有豬肉、燕麥等；含維他命B2的食物有雞蛋、牛奶等；含維他命B3（菸鹼素）的食物有魚類、雞肉；含維他命B5（泛酸）的有紅豆、牛油果等；含維他命B6的食物有三文魚、香蕉、乾貝等；含維他命B9（葉酸）有西蘭花、菠菜等；含維他命B12的則有文蛤、鯖魚等。

2. 維他命C

加速癒合、抗發炎。富含維他命C的代表食物包括木瓜、柿子等。

3. 鐵

鐵有助血液中氧氣的運輸，缺鐵會使口腔黏膜常呈現鮮紅光滑狀，嘴角也易發生潰瘍。含鐵代表食物包括鴨血、牛肉等。

4. 鋅

增強免疫力、修復黏膜。富含鋅的食物包括牡蠣、蝦等海鮮，以及南瓜子等。

▼常見4種治療口腔潰瘍藥物（按圖👇👇👇）

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6類NG食物要忌口

嘴破發炎期間注意不要吃太燙，盡量選擇冷或溫的食物，也要避免吃太硬的食物（如法國麵包、薯片、油炸食物）。另外，太酸（如酸辣湯、檸檬、柑橘類）、辛辣的食物（如辣椒、咖喱、洋蔥、大蒜等）、碳酸飲料和酒都容易刺激傷口，在這期間最好忌口。

Ｑ：漱鹽水可以改善口腔潰瘍嗎？

常聽到有人說「鹽水可以殺菌，所以可以治療嘴破」，但其實鹽水只有輕微的殺菌效果，且並非所有口腔潰瘍都是細菌感染造成，若自行使用鹽水漱口，不僅無益改善，還會刺激傷口，增加疼痛感。

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Ｑ：一天吃5顆奇異果可治口腔潰瘍？

一天吃5顆以上奇異果是否能治療口腔潰瘍，目前並無相關科學論述依據證實，雖然奇異果含有維他命C，但造成口腔潰瘍的原因繁複多元，大量食用偏酸的奇異果恐產生刺激性，可能會造成黏膜受損。提醒有口腔潰瘍的民眾，不要隨意相信偏方。

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