生痱滋｜壓力大生活作息亂易致嘴破？盤點4種治療口腔潰瘍藥物

每當遇到壓力一大、生活作息亂掉時，就會發現自己的嘴巴出現破洞，讓人在說話、吃東西時都會感到疼痛，覺得相當困擾！



每10個人之中就有1人有嘴破困擾

嘴破的正確名稱為「復發性口腔潰瘍」，一年四季都會發生，常見於嘴唇、兩頰口腔內側，或者舌頭處，常被認為是因為「火氣大」而造成的。不過火氣大是中醫說法，在西醫說法則為交感神經過度興奮，讓內分泌系統及免疫系統處於活躍狀態所致。「嘴破」是每個人都會碰過的經驗，尤其在連續熬夜後會出現。這個看似平凡的困擾，有些人會很習慣的使用傳統偏方「漱鹽水」來緩解，因為長輩們都說，鹽巴可以消炎，殺死細菌，可助傷口復原。

▼造成口腔潰瘍的原因有哪些？（按圖👇👇👇）

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專業藥師建議：找到原因才能對症下藥

因為遇過多次民眾因為嘴破，進到藥局想要購買口內膏來緩解疼痛，所以台灣微笑藥師藥局就在部落格上分享了治療口腔潰瘍的藥物作用比較。首先第一步需要知道是什麼原因引起的，這預防復發有極大的關係，而且才能選擇最適當的藥物來進行改善。因為市面上所售治療嘴破的藥物，還分成含有類固醇、不含類固醇、凝膠性質，又或者是中藥成分等種類，因為使用不對的藥物，反而會讓傷口變得嚴重。

▼常見4種治療口腔潰瘍藥物（按圖👇👇👇）

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1. 中藥製成

電視上常出現的廣東沒藥粉，是大家熟知拿來治療嘴破的藥物，主要成份具有消炎止痛、清熱等的中藥材所組成，像是牛膽、黃蓮、黃柏、冰片、青黛等。台灣微笑藥局藥師（港稱藥劑師）廖偉呈提醒，此種藥物針對火氣大所引起的嘴破有效，不過免疫力低下的人較不適合使用，因為中藥製劑的生菌數較多，對於免疫力差者可能會引發感染。

2. 保護性凝膠

完全不含任何消炎止痛的成分，單單只是使用具有黏著性的明膠、果膠、羧甲基纖維素鈉（carboxymethylcellulose）、Carbomer等膠質、纖維成分製成，塗在傷口處可形成一層保護膜，避免刺激產生疼痛，有些也會添加薄荷來緩解疼痛感。因為沒有消炎作用，台灣廖偉呈藥師表示僅適合使用在，因手術或刮割傷所造成的嘴破傷口，不建議用於感染性的傷口。

▼3大營養素預防痱滋（按圖看清👇👇👇）：

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3. 不含類固醇止痛劑、組織凝結劑

可以達到消炎止痛的非類固醇劑，成份為甘草萃取物Carbenoxolone，藥物機轉與類固醇相似，所以復原的速度快，但又不會像類固醇強效。另一種則是運用燒灼原理，將傷口處進行燒灼，進行加速組織再生的組織凝結劑，使用對傷口較刺激，不過可以快速消除疼痛。由於藥劑成分屬高酸性，有可能會對牙齒造成損壞，所以使用後一定要徹底漱口才行。

4. 含類固醇成分的藥膏

類固醇可讓口腔內的黏膜降低免疫反應，以減少發炎現象，通常會被做口內膏，或是口內貼片的樣式，以增加黏著性，一面保護傷口，一面不讓口水沖掉藥物。此種口腔潰瘍藥物一樣不適合用於感染性傷口，因為類固醇會降低口腔黏膜免疫。

台灣廖偉呈藥師還提醒，如果飲常長期不正常的人，使用藥物治療的效果有限，是治標不治本，只要補足身體需要的營養，注意均衡飲食，才是不讓嘴破反覆出現的最佳治療方式！

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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