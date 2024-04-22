皮膚痕癢撓不停？台女患結節性癢疹影響生活　一文看清治療方法

30多歲的小靜（化名）3年來飽受結節性癢疹之苦，皮膚布滿大大小小的顆粒及斑塊，搔癢感讓她日也抓夜也抓，甚至難以入睡，常常一覺醒來床單上沾滿血跡。



小靜曾多方嘗試各種治療及藥物，但都無法有效控制病情，直到日前輾轉至台灣奇美醫院皮膚科主治醫師鄭百珊門診求診，經醫師評估後安排一連串的治療計劃，包括短期類固醇、口服抗組織胺、口服免疫調節劑及窄波段紫外線的治療，病情雖得到部分緩解，但有時仍非常搔癢難耐，於是開始採用生物製劑進行治療。所幸小靜在治療1個月後，病況終於有效改善，皮膚上1顆顆癢疹也在幾個月內逐漸變平、變淡，讓她不用再被搔癢感折磨。

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癢疹導致皮膚遍布粒狀結節 醫：搔癢持續6周以上

鄭百珊說明，結節性癢疹（又稱癢疹），是一種慢性皮膚疾病，好發於女性、壯年及中老年人，臨床表現為皮膚出現許多如米粒或碗豆大小般且偏硬的顆粒狀結節，有些病灶甚至會融合成一大塊厚厚的板塊。臨床上癢疹數目從個位數到上百顆都有，往往伴隨持續超過6周以上的嚴重搔癢、摳抓與摩擦病灶之症狀，常使病人陷入「癢、抓、癢、抓」的惡性循環，睡眠與生活品質大受影響，進而影響其工作與社交生活。

目前造成結節性癢疹的原因不明，但研究發現「第2型免疫反應異常」與「神經增生與纖維化」扮演了重要角色；部分病人合併異位性皮膚炎與癢疹一起出現，其他如慢性腎臟病、糖尿病、心衰竭、慢性B肝/C肝帶原、人類免疫不全病毒感染、非何杰金氏淋巴瘤等疾病，也都發現有較高機會出現癢疹。

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結節性癢疹常見治療方式 皮膚科醫師解析優缺點

鄭百珊指出，癢疹的治療上常會遇到瓶頸，醫師會依照病人癢疹的嚴重程度選擇不同的治療方式組合，常見的治療方式如下：

▸外用藥膏：外用藥膏包含類固醇藥膏、免疫抑制劑藥膏、含麻醉劑藥膏。外用類固醇藥膏是癢疹病人的第1線外用抗發炎療法，臨床上有多種不同種類、強度、劑型可供選擇，雖然不當使用可能會有皮膚萎縮等副作用，但在醫師處方與監控下使用，是非常安全的。

外用免疫抑制劑藥膏同樣有抗發炎效果，效果約等同於中弱效的外用類固醇藥膏，塗抹後少數人有皮膚灼熱及搔癢感，優點是沒有造成皮膚萎縮的副作用。含麻醉劑藥膏則只能暫時減少部分癢感，對整體疾病改善相對較有限。

▸病灶注射：局部病灶內注射類固醇，通常直接施打在1顆顆癢疹病灶內，一般比較適合10顆以內的病灶。

▸冷凍治療：液態氮冷凍治療，直接使用液態氮治療１顆顆癢疹病灶。

▸光照療法：窄波段紫外線照光治療，研究證實光療對皮膚有免疫抑制、抗發炎、免疫調節和止癢的功能，臨床上以窄波段紫外線B光（NB-UVB，311nm）為最常使用。

▸口服藥物：包含抗組織胺、皮質類固醇（口服、肌肉或血管注射）、傳統免疫調節劑、神經穩定劑（抗癲癇藥物）。抗組織胺可以稍微抑制部分搔癢，但單獨使用對於疾病控制往往效果不彰。皮質類固醇常使用在急性期發作時止癢用，但不應做為長期常規治療使用。

傳統免疫調節劑，則是俗稱的免疫抑制劑，對部分病人效果良好，但是需小心個別藥物之副作用，須配合醫師進行抽血監控。至於神經穩定劑，對部分病人止癢效果很好，但少數人會出現嗜睡、頭痛、顫抖、頭暈、步態不穩、視覺模糊的副作用。

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▸生物製劑：為目前常規使用的癢疹治療方式中唯一取得適應症的藥物！生物製劑是目前治療中、重度異位性皮膚炎的重要藥物之一，為針劑注射，主要抑制第2型免疫反應中的重要介白素-4與13。副作用較傳統的口服藥物少，少見的副作用如結膜炎等。

▸其他尚在研究中或已有案例報告之治療藥物：目前還有許多針對癢疹的治療藥物在研究中，包含已經使用於中、重度異位性皮膚炎治療的口服小分子標靶藥物、抑制介白素-31的生物製劑等。

鄭百珊重申，癢疹癢起來要人命，嚴重的皮膚搔抓除了影響正常生活、外觀上的皮膚異狀往往讓病人無法正常社交，長期搔抓造成的皮膚苔癬化、破皮流血，更是增加得到蜂窩性組織炎的機會；因此，與醫師良好的溝通、疾病共享決策、選擇適合自己的治療方式是很重要的。

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