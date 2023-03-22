生痱滋｜嘴破全因熱氣？吃什麼比較好？3種營養素助修復口腔潰瘍

前一晚也是挑燈夜戰，熬夜趕工到很晚睡，久而久之發現嘴巴破洞，喝口水都痛到飆淚！難道是因為火氣大導致嘴破嗎？聽說鹽水漱口、抹西瓜霜可以改善，是不是真的呢？



相信大家都有過這樣的經驗，感覺嘴巴有某處刺刺、痛痛的，幾天後出現一塊圓形、橢圓的淡白色破洞，舌頭一不小心碰到就很疼，吃東西也格外敏感，嚴重時連說話都痛，最怕這一小塊愈破愈大。

4原因容易口破（按圖👇👇👇）

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嘴破不只是因為火氣大！

嘴破其實是種口瘡性口腔炎，也就是口腔潰瘍，無論嘴唇、舌頭、上顎、兩頰等都有可能看見它的蹤影。其成因多元，如刮傷、勾咬、撞到的物理性傷害，飲食失調而造成特定營養素缺乏，或出於免疫低下、睡眠不足、壓力大等影響，以及病毒、細菌、黴菌所引起的感染。

嘴破多久才會好？

一般而言，即便沒有特別處置，嘴破在1-2週內會自行癒合，若實在疼痛難耐，或是潰瘍超過2週沒好、有不明出血，應儘速至牙科、耳鼻喉科就診，儘早釐清以對症下藥。

嘴破怎麼辦？

網傳治嘴破的偏方，像是用鹽水漱口可以殺菌、一天吃5顆奇異果、抹西瓜霜等，其實沒有科學根據。在傷口上撒鹽、吃過量的酸性水果反倒具有刺激性，而中藥製的西瓜霜，也不適用所有種類的口瘡，若產品來路不明既花錢又傷身。

嘴破期間除找回正常作息，保持口腔衛生以外，應避開油炸、辛辣、酸、燙、質地硬脆等NG食物，減少傷口刺激與摩擦，改以溫和、冷涼的軟質食物，方便吞嚥咀嚼。

嘴破吃什麼？（按圖看清👇👇👇）

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嘴破吃什麼？3種營養素助修復

營養師提點，惱人的嘴破任誰都想要趕快好，但其實不用到特別買保健品，借助天然食物的力量，遵守上述飲食原則即可改善。飲食上可以多留意這些營養素：

1. 維他命C

維他命C是製造膠原蛋白的重要角色，能夠幫助傷口癒合，強化細胞間排列的緊密性，加速修補受損組織。平時可從蔬果中攝取，如三色椒、西蘭花、苦瓜、紅心番石榴、釋迦、木瓜等，奇異果也富含維他命C，但它偏酸可別吃過量，每餐水果份量一拳頭大為準。

2. 維他命B

當身體有缺乏葉酸、維他命B12、維他命B6的情形，易有復發性口腔潰瘍，飲食上應均衡攝取全榖雜糧、豆魚蛋肉、蔬菜、堅果，選用天然且未精製的食材，以免加工過程使食物營養素流失。

3. 鋅

鋅是細胞、酵素正常作用的微量礦物質，參與許多蛋白質的生合成代謝，可修復黏膜組織、促進傷口癒合。此外鋅和免疫反應息息相關，身體免疫失調容易引起嘴破，可以攝取生蠔、紅肉、南瓜籽、堅果來補鋅。

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有些人會覺得火氣大嘴破，想喝涼茶來降降火，但市售涼茶可能有含糖量過高的問題，我會建議多喝水更有效，平時就要補充水分，維持唾液分泌以濕潤口腔，也可以含些冰塊紓緩疼痛。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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