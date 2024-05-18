糖尿病｜減肥減5%體重已見成效！能減超過10%　心血管死亡率降2成

減重不只可以讓人看起來穿衣更好看，也有效預防心血管疾病，不僅可改善高血壓、胰島素阻抗、血脂、血糖等，肥胖的糖尿病患者透過減重，有機會可以讓血糖恢復正常，不需要吃藥。



減少5％的體重

就會降低收縮壓、舒張壓、血糖及糖化血色素。超過理想體重110%-165%的人，以170厘米的人來說，體重於76公斤至114公斤，如果有第一期高血壓，也就是收縮壓低於140mmHg而舒張壓介於83-89 mm Hg間。只要減重4.5公斤，對於高血壓的預防就會有顯着的效果。降低一公斤體重，可降低糖化血色素0.2 mmol/mol。在糖尿病初期，胰島素分泌能力較佳，減重可改善血糖。

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減少5-10%的體重

便可減少非酒精性脂肪肝病中肝細胞內的脂質。可降低甘油三酯、增加高密度脂蛋白、降低壞的膽固醇，並且預防第二型糖尿病。

減輕10-15%的體重

可以改善心血管疾病事件，已被診斷第二型糖尿病的患者也會有所改善。臨床試驗（Look Ahead）發現過重或肥胖且患有第二型糖尿病的人，只要減輕10%以上的體重，就會下降21%心血管死亡、非致命性急性心肌梗塞、非致命性中風或因心絞痛住院。並會下降24%冠狀動脈旁路移植術、頸動脈內膜切除術、經皮冠狀動脈介入治療、因充血性心力衰竭入院、周圍血管疾病和總死亡率。

減輕超過15%的體重

可以緩解第二型糖尿病，尤其病程較短的人。同時可改善心力衰竭並射出率，降低心血管死亡率。

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