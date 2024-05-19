減肥貼士｜炸雞便當不易胖穩血糖食法　醫揭進食次序是關鍵吃雞先

便當是外食族最常的選擇，但你知道如何吃炸雞便當，卻不會變胖嗎？醫生提供「穩定血糖吃法」，吃便當時照着正確進食順序，不容易變胖。



據《健康2.0》報道，台灣減重醫生鄭語皓指出，一般便當店共同問題是飯量太多，從便當店買回來的炸雞便當，可以另外用4格便當餐盤裝，其中米飯只能佔1/4，其餘3/4裝炸雞、滷蛋及蔬菜，蔬菜分量多一點更好。

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炸雞便當進食次序 先吃炸雞？

鄭語皓強調，吃炸雞便當不會胖的重點在於「吃的順序」，先吃炸雞、滷蛋，接着吃紅蘿蔔、椰菜花等蔬菜，最後才吃飯。

鄭語皓說明，先吃蛋白質食物，可以讓血糖維持在平穩的狀態，比較不會越吃越胖；如果先吃米飯，血糖就會快速增加，導致胰島素開始分泌，造成脂肪囤積在腹部，容易變胖。

台灣營養師蕭瑋霖指出，帶皮炸雞的熱量較去皮炸雞高，以雞胸每100克計算，帶皮炸雞的熱量高35大卡，也會攝取較多的Omega-6脂肪酸，容易促進身體發炎。

蕭瑋霖認為，如果一周吃2次以上炸物，吃炸雞時最好去皮，如果偶爾才吃炸雞，其實不用特別去皮。

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