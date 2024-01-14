糖尿病｜53歲婦每喝微糖飲料血糖飆升？醫生1招改善 免墮低糖陷阱

53歲李姓婦人罹患糖尿病13年，雖採飲食、運動及胰島素注射治療，餓了吃點麵包、餅乾、喝微糖飲料充饑，仍血糖控制不好。李婦早前在台中榮總經驗分享，她配戴連續血糖監測儀，清楚食物對血糖的影響數據，發現這種微糖飲食讓血糖會急速上升，經調整食物種類及分量，血糖下降，明顯改善不適。



李婦表示，她過去因血糖高低沒有造成明顯不適，因此一直未嚴格控制飲食，比如下午忙完工作覺得肚子餓，就會隨手拿麵包、餅乾吃甚至喝微糖飲料，誤以為微糖應該對血糖的影響不大。透過連續血糖監測，發現吃完這些東西以後，血糖會急速上升，才開始認真思考如何依照營養師的建議，飯後血糖有明顯的改善。

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台中榮總新陳代謝科醫生蔡易婷說明，傳統血糖測量需要在指尖扎針取1滴血，再用血糖機試紙測血糖，但僅能提供單一時間點的血糖值。患者若想了解進食、注射胰島素及運動前後的血糖變化需多次扎針測量，除造成疼痛，也難提供連續的血糖數值，還可能因試紙保存與技術操作不當等造成誤差。

蔡易婷說明，連續血糖監測是皮膚貼上葡萄糖感應貼片，每隔5至15分鐘呈現皮下組織間液裏的葡萄糖數值，提供24小時的連續監測，數值傳輸到智慧型手機上，有助於即時調整飲食、胰島素劑量，精準控糖，建議使用在曾發生嚴重低血糖或不自覺低血糖者，有夜間低血糖的情形，糖化血色素控制不佳，妊娠糖尿病人或懷孕的糖尿病人。

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