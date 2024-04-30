年紀大指紋會改變？入境、開電話指紋都失敗？醫教6招保護指紋

現在指紋解鎖應用相當廣泛，從手機、筆電、汽車到門鎖，幾乎是必備功能。若排除機器本身的敏感度，你常遇到指紋解鎖失敗嗎？或到日本旅行入境時按指紋都失敗？指紋會不會隨著年紀改變而淡化甚至消失，導致指紋辨識失效呢？



指紋解鎖的秘密！指紋辨識在看什麼？

指紋是每個人獨一無二的識別證明，就算雙胞胎也不會有同樣的指紋。台灣皮膚科醫師陳昱璁說明，指紋辨識就是根據每個人的指紋，找到指紋的「特別點」來進行辨認，而這項技術是在1982年由高爾頓（Galton）所發明的，他們將指紋中的不連續點、分支處找出來並給予標記，一個指紋大約可以標記出25～100個這樣的點，藉由標定這些特別點，就可以像是身分證一樣，直接辨認出這個指紋是不是屬於這個人的。

6招保護指紋（按圖）

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人為什麼會有指紋？指紋怎麼來的？

陳昱璁解釋，指紋從我們還在媽媽肚子裡就有了，當胎兒發育至13周時，位於皮膚中間基底層的某些細胞，開始比真皮內層或表皮外層的細胞生長得更快，這些額外的細胞形成了山脊狀隆起，隆起處周圍成了溝槽。到了17～19周，一些較小、次級的隆起線接著形成；同時間表皮細胞會增殖分化，在皮膚隆起處形成一層角蛋白，就是由於角蛋白生長不均勻造成的，也造就每個人的指紋都是獨一無二。

指紋會改變嗎？「1自然因素」會變淺

指紋會改變嗎？陳昱璁表示，指紋是與生俱來的，從胚胎時期隨著皮膚發育形成，一旦指紋形成，皮膚的基本層次（表皮、真皮和次皮膚組織）在結構上相對穩定，不容易受到外在因素改變，因此在胚胎發育第19周後定型的指紋，會陪伴我們一生。

但如果手指頭腹面有受到嚴重破壞至真皮層，像是嚴重的燒燙傷、撕裂傷、常常接觸強酸強鹼化學藥劑的人，復原過程中甚至產生疤痕，還是可能改變指紋，但對於大家最困擾的，通常還是老化所帶來的「無法解鎖」。

6原因致「雞爪手」爆青筋（按圖看清👇👇👇）

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避免指紋解鎖失敗！醫教6招保護指紋

陳昱璁提到，老化的手會因為手指頭的細胞增生變差，讓紋路慢慢不明顯，導致很多年長的朋友們，在旅行日本美國過海關按指紋的時候「卡很久」。想要避免指紋解鎖失靈，陳昱璁傳授大家以下「小撇步」保養指紋：

1. 保持手部濕潤

定期使用保濕乳液或護手霜，避免皮膚乾燥；乾燥的皮膚可能導致指紋變得不清晰。

2. 避免過度清潔

過度洗手或使用強力清潔劑，可能會損傷皮膚和指紋。建議使用溫和的清潔產品，減少洗手和使用酒精消毒的次數。

3. 避免接觸刺激物

避免直接接觸可能對皮膚造成刺激的化學物質，如清潔劑、化學溶劑等。

4. 保護手部

在進行可能對手部造成損傷的活動時，如園藝或重手工勞動，應佩戴手套保護手部。

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5. 補充水分和營養

確保充分飲水，並通過均衡飲食攝取足夠的維生素和礦物質，有助於皮膚健康。

6. 避免長時間浸水

長時間浸泡於水中會使皮膚膨脹，指紋暫時變得不清晰。進行水中工作或洗澡後，應儘快擦乾手部並塗抹保濕產品。陳昱璁舉例，有些職業如清潔人員常使用清潔用品，或醫護人員常碰酒精等，久了指紋就會磨損變得不清楚，可能發生指紋解鎖失靈的情況。

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