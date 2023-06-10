護膚迷思｜炎炎夏日出街怕曬黑？盤點5大好習慣維持肌膚亮白

炎炎夏日即將來臨，不少網友最擔心的就是被火辣的太陽曬黑或曬傷，尤其曬黑導致膚色不均更是許多人的惡夢，而究竟有哪些生活習慣可以讓肌膚盡快白回來呢？一起來看看網友分享的美白秘訣！



台灣《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤3個月內「美白好習慣」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的5大美白好習慣。

5大美白好習慣網路聲量排行（按圖看清👇👇👇）

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挑對保養品很重要！「這招」更是皮膚美白的關鍵

觀察近3個月內網路上針對「美白好習慣」相關話題的討論，發現大部分有美白需求的網友都會挑選含有美白成份的保養品並定期使用，日前就有民眾發文表示自己的膚色有明顯色差、希望暗沉的地方能盡早白回來，請益網友是否有使用後覺得真的有效的美白產品，引來不少人熱心推薦自己的愛用好物，提到「臉認真保養，身體認真擦美白乳液真的有差」、「連續擦真的明顯有變白」；不過，也有人提醒每個人膚況和體質不同，鼓勵想變白的人可以多方嘗試後再篩選出真正適合自己的產品。

「防曬」也是許多網友公認想變白的人不可忽視的生活習慣，有網友在社群上分享自己美白的心路歷程，當中便點出防曬是「最最基礎也是最最重要」的步驟，除了在臉部和身體塗抹防曬並定時補擦以外，也建議大家採取最能直接阻隔陽光和紫外線的「物理防曬」，並說明「除非騎車5分鐘的距離，不然一定長褲外套手套穿好」、「出國我會看行程，不太曬太陽的行程才穿裙子短褲」，向想變白的人喊話「做好做滿你絕對會白1階！」對此也有網友感同身受，表示「物理防曬真的勝過一切」，認為雖然包緊緊、穿穿脫脫麻煩了一些，但對於保護皮膚不曬黑非常有效。

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跟暗沉的皮膚說再見！想讓皮膚變白也可靠這2種方法

除了防曬以外，許多人外出時也會一併化妝，然而若未確實卸妝、讓殘留物停留在臉上過久便容易影響肌膚健康，甚至造成沉澱，因此「仔細清潔臉部」對於美白而言也不可或缺；便有網友提到，如果卸妝和清潔的步驟沒有做好，髒污和殘妝容易在皮膚內堆積，不只會讓保養品「很難吸收進去」，還可能讓肌膚發炎進而導致暗沉。

此外，正確的飲食習慣也能讓皮膚有效變白，不少網友建議想美白的人可以「多補充維他命C」，因維他命C能抑制體內的黑色素合成、達到淡化斑點和使肌膚透亮的功效；也有人呼籲「每天喝足身體所需的水分」，身體代謝掉不必要的髒污廢物後，皮膚就會自然呈現亮白光澤。

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每個人的審美不同、不一定皮膚白才是好看，但若想要擁有美白的肌膚，就不能單純仰賴外用的美白產品，不妨試試上述網友分享的美白秘訣、養成良好的生活習慣，以自己滿意的膚色迎接夏天吧！

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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