護膚｜眼周細紋淚溝顯老又憔悴！一次看清眼袋4大類型、治療方法

為了讓自己形象保持在最佳狀態，許多人會注重臉部的保養，但有時無論如何努力，眼睛周遭的細紋、眼袋還是會出現，使人看起來疲憊、憔悴又顯老，甚至不自覺透露了年紀。



然而，你知道嗎？不只疲勞、年紀大會有眼袋，年輕人也有專屬的眼袋類型。

眼袋4大類型（按圖👇👇👇）

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以下台灣土城長庚醫院整型外科主治醫師李秉勳帶大家了解4種眼袋類型的成因：

1. 脂肪型眼袋

脂肪型眼袋顧名思義，是由於眼下脂肪過多堆積所造成的，會在眼下形成凸起的半月形膨脹。這種眼袋類型屬於遺傳，大多會發生在年輕人身上。

2. 淚溝型眼袋

與脂肪型眼袋相同都是遺傳性的，也較常在年輕人身上看到。除了眼袋凸起，在眼袋下還會出現一條深溝，主要是因為眼眶骨凹陷、韌帶組織緊繃所造成。

3. 鬆弛型眼袋

鬆弛型眼袋好發於銀髮族人士，除了老化之外，用眼過度是最主要的成因。眼周的脂肪與皮膚因支撐力變弱而下垂，呈現袋狀、布滿細紋的外觀。

4. 水腫型眼袋

水腫型眼袋也被稱為「泡泡眼」，主要是因為熬夜、大哭、飲食吃太鹹的關係，導致眼睛看起來腫脹、泡泡樣。不過，這種狀況通常在起床後幾個小時就會消退。

4方法預防眼袋（按圖👇👇👇）

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眼袋能消除嗎？治療方法一次看

若不想要眼袋出現在臉上，李秉勳指出，不同類型眼袋的消除方式也不同。

脂肪型眼袋如何消除？

一般來說，脂肪型眼袋與淚溝型眼袋常常合併發生，大部分也是30歲開始的年輕族群最常感到困擾且急需解決的問題。李秉勳建議手術方法除了隱痕內開式眼袋手術，同時也利用自體脂肪去填補淚溝。

淚溝型眼袋如何消除？

李秉勳說明，淚溝的脂肪填補有兩種方法，第一個是眼袋脂肪向下轉位，第二個則是額外自小腹或大腿抽取10～15c.c.的脂肪移植過來，兩種治療方式各有優缺點及風險。

眼袋脂肪轉位的優點是不會有抽脂額外的傷口或者術後可能產生的瘀青，缺點則是眼袋脂肪的量可能不夠去填補淚溝。另外，在眼袋手術中用到的電燒刀或雷射刀都有可能傷害到眼袋脂肪細胞，進而造成脂肪的存活率不足。

8招避免皮膚提早老化（按圖👇👇👇）

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自體脂肪移植的優點是除了淚溝的填補，還能針對中臉老化的蘋果肌流失、法令紋凹陷及黑眼圈堆積做出改善，甚至可以同時消除令人懊惱的小腹脂肪堆積；但缺點是會有抽脂手術的小切口以及術後可能產生的瘀青腫脹。

鬆弛型眼袋如何消除？

年紀稍長的病人由於整體組織的老化，會比年輕族群多伴隨有贅皮以及眼周脂肪與筋膜鬆弛下垂的現象發生。李秉勳表示，解決方法除了上述的隱痕式眼袋手術，還有淚溝、蘋果肌或法令紋的填補，視情況還需切除多餘的贅皮，並同時施行微創式中臉及眼周的脂肪與筋膜拉提手術。

水腫型眼袋如何消除？

要消除水腫型眼袋，必須從改變生活習慣著手。李秉勳建議除了採低鹽低鈉飲食之外，也切忌長時間用眼過度。若能搭配健康睡眠習慣與充足的睡眠時間，則更能降低水腫型眼袋發生的機率；另外，眼周按摩與溫敷也能有效改善水腫的問題。

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不過，李秉勳也強調，各種類型眼袋問題的背後，其實代表的是整體中臉的老化。專業的整形外科醫師將視情況給予整體改善的建議與手術方法，單單移除眼袋可能難達到心目中預期的效果。

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