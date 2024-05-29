更年期｜一定會有情緒問題？那英這樣處理避脾氣煩躁少吃1種食物

56歲知名中國大陸女歌手那英直爽豪邁性格吸粉無數，而她日前上節目詢問「更年期怎麼不發脾氣？如何讓心情平和一點？」引起眾人討論，紛紛表示她講話真的太實在了。不過，有不少女性也想知道，更年期一定會脾氣暴躁嗎？該如何改善？



那英之前上節目體驗了「解答之書」，所謂的解答之書，就是由自己想一個問題，接著拿書隨便翻一頁，看書會給出什麼解答。結果那英問了「更年期怎麼不發脾氣，讓心情平和一點？」而解答之書給的答案是「你可能會比較悲傷」。

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那英說，如果不發脾氣可能會比較悲傷，「那我寧願發脾氣，我還是發出來」，而主持人則建議那英隨性一點。不過更年期一到來，情緒問題千百種，有些人煩躁、有些人抑鬱，到底如何解？

更年期幾歲開始？症狀有哪些？更年期一定會情緒焦躁嗎？

台灣中醫師葉姿君表示，女性大約在50歲前後進入更年期，相關症狀包括熱潮紅、盜汗、陰道乾澀（身體滋潤液減少）等，都與腎陰虛衰有關。當腎陰虛衰，腎水不足以滋養肝木，就容易導致肝火上炎，甚至出現肝陽上亢，而這也是女性進入更年期後，容易焦躁的成因。

另一方面，身體的各種不舒服本來就容易導致情緒不穩定。葉姿君補充，生活環境上，年屆50歲的女性朋友，都需要面臨生活環境上較大的變動，如工作、家庭變化，情緒上也都容易受到影響。

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更年期脾氣差，要忍到何時？

至於更年期情緒不穩的問題，要到何時才能改善？葉姿君認為，並沒有具體時間，通常會視身體調適狀況而定。當體質恢復平衡時，身體不適感自然會下降，情緒也會因此而穩定下來。

更年期女性最常見的就是腎陰虛體質，所以中醫用藥上會以滋陰清熱的藥物為主。此外，與情緒相關的疏肝理氣藥物也不可少，可以使用生地、女貞子、旱連草、知母、白芍、柴胡、夏枯草、菊花等藥物進行治療，如果燥熱嚴重，也可以酌加黃芩、黃柏、梔子等藥物。

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也建議一般民眾平日可補充黑色食物，如桑椹、黑莓、藍莓、黑木耳等，以及補充雌激素的食物如山藥、黃豆製品等。葉姿君提醒，更年期是一個自然的身體變化，無須太過緊張，保持睡眠充足、飲食均衡、多運動、維持正常社交生活都是很重要的。

更年期脾氣煩躁要少吃上火食物

一般來說，感到煩躁屬「熱」範疇，所以容易上火的炸物、辣食等，建議少吃，葉姿君補充，龍眼、肉桂、榴槤、荔枝、芒果也屬於熱性食物，應盡量避免。另外，也可多攝取菊科植物，生菜、茼蒿、萵苣等，幫助疏肝，檸檬、橘子、橙等芸香科植物揮發精油也有紓壓的功能，可以嘗試使用。

女性因有固定月經來潮的因素，所以在更年期的辨識更明確。但也因此常常遇到女性進入更年期時「突然發現」身體衰退很多。但其實更年期是一個過程，平日如果能夠養成健康的生活習慣，維持體質在平和狀態，其實更年期也可以過得很舒服。

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