更年期｜中年女性「少吃多動」卻莫名變胖！醫生教做齊4招助減肥

少吃多動怎麼還變胖？不少熟齡女性短期內「肉眼」即看出明顯發胖，常被取笑「最近伙食太好」，雖然女性喊冤「沒多吃」也沒人相信。



台灣家庭醫學科醫師鄧雯心在《如果云知道》節目特別為莫名變胖的姐妹們澄清：少吃多動還是會變胖！更年期因荷爾蒙減少，以及卵巢分泌荷爾蒙的工作轉嫁到腎上腺，不僅容易壓力胖，脂肪還會亂跑，長成「小腹婆」、大象腿！

為什麼更年期減肥這麼難瘦？（按圖看清👇👇👇）

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少吃多動卻變胖 都是更年期惹的禍

主持人鄭凱云表示，最近有好多姐妹說，明明奉行「少吃多動」卻莫名變胖，有人半年內胖了5、6公斤，甚至7、8公斤，簡直欲哭無淚，請教鄧醫師為什麼會這樣？鄧雯心表示，可能「都是更年期惹的禍」！她表示，更年期代表卵巢要「退休」了，女性荷爾蒙開始減少。

而雌激素的重要功能可幫助女性代謝變好、食慾穩定、肌肉維持，讓脂肪堆在會生出漂亮曲線的位置。當雌激素減少，女性的脂肪會移動到「中廣」區，所以更年期婦女即使體重沒變胖，也常會發現體態起了變化，有中廣肥胖還「肉鬆」。

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更年期腎上腺替卵巢做工 小心壓力胖

鄧雯心提醒，卵巢退休以後，分泌雌激素的功能轉移到腎上腺，大家常聽過「緊急時刻人的腎上腺素分泌加快」，因為腎上腺是幫助人體對抗壓力的腺體，當它工作加重又要多分泌雌激素。因為4、50歲的更年期婦女面對孩子還未成年、爸媽要照顧，家庭和工作多頭燒，壓力增大，所以更年期婦女還變得容易有「壓力胖」。

更可怕的是雌激素減少、壓力荷爾蒙增加會引發胰島素阻抗，吃進一點點澱粉食物就會讓胰島素飆得很高，連帶高血壓、高血糖、高血脂都來了，而且胰島素是「脂肪的守門員」，胰島素阻抗發生、體內胰島素量升高時，即使做再多的運動、節食，脂肪也不容易鬆動，所以更年期變成了易胖不易瘦的體質！

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更年期發胖有救！4招漂亮瘦

這樣說來，更年期發胖就沒救了嗎？鄧雯心說：「有救！」只要做對4件事，更年期或停經婦女也能瘦得漂亮！

更年期不發胖這樣做：

1. 飲食黃金比例211

2. 多吃蛋白質

3. 要做肌力運動

4. 避免壓力胖



鄧雯心教大家用視覺的方式大略評估一餐，用比例「211」的比例。也就是想像一個盤子像切蛋糕一樣把它分成4等份，2塊蛋糕的大小分給各種顏色和種類的蔬菜佔領，另外1等份要先給蛋白質，因為人體修復細胞、合成肌肉都要用到蛋白質，而且人體消化蛋白質時會多耗掉熱量，不僅營養上很必須，也是減重一定不可忽略的。

而最後的25％才是分給碳水化合物，記得要選像糙米、全穀類等有高纖維的澱粉食物，像各種粥類、粉類容易糊化的澱粉食物是更年期減重大忌，因為這類食物很容易讓胰島素快速上升，對想要降低胰島素阻抗的人是NG食物！鄧雯心提醒，很多人為了健康減重喝燕麥奶、吃粥、吃番薯等等，都有變胖的反效果！

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更年期女性想減重，蛋白質一定要吃夠。她表示，一個手掌等於1份蛋白質，女性1天要吃3到4個手掌大小的肉、蛋、魚、豆腐的量才夠。荷爾蒙減少也讓女性的肌肉容易流失，熱量消耗降低，坐著都會變胖。鄧雯心提醒女性要做「重量訓練」來養肌肉，因為養肌肉就像是「銀行存本錢」的概念，肌肉愈多、熱量消耗愈多，愈不容易變胖。

熬夜追劇 小心壓力胖

最後一個熟齡姐妹很容易忽略的是「以為晚上追劇可以讓身體放鬆」，但其實熬夜對人體來說是一個壓力，不管是用來工作或是休閑追劇，都是壓力，所以要儘量避免晚上熬夜追劇，才有助減少壓力胖！

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