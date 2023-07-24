更年期｜酷熱天氣加重婦女更年期潮熱症狀　中醫教緩解不適方法

夏天高溫濕熱，身體發熱、冒汗或臉紅是常見的現象，但如果是稍微一動就突然熱得受不了，情緒易怒，或是晚上睡眠斷斷續續，若又正好是在50歲前後的女性，那麼很可能是更年期警訊，千萬不要掉以輕心。



持續多久沒有月經才算停經？常見更年期症狀停看聽

台灣聖元中醫診所院長鄭愛蓮醫師表示，女性更年期約發生在45至52歲之間，這段期間會出現經期不規則、可能提前或延後，或是月經淋瀝、滴滴答答不停，甚至經血量大、摻雜血塊；也有突然月經就不來，原以為停經，卻在幾個月後又來的情形。就醫學上的定義，必須連續長達1年以上都沒有月經，稱為停經。至於更年期，則是指停經前後的過渡時期。

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其他常見的更年期症狀如潮熱、盜汗、胸悶或心悸，也可能有短暫或嚴重的頭暈，或是皮膚乾癢、紅疹發生在眼睛、頸部或四肢、前胸後背的情況。台灣鄭愛蓮醫師遇過1名50歲女性，頸部紅疹嚴重、眼睛紅腫，看似濕疹且極癢，看過肝膽科、皮膚科皆成效不彰，而中醫治療則採用調治婦疾常用藥方的加味逍遙散疏肝解鬱、排毒解毒，又因不能大補，輔以生地黃、牡丹皮滋補腎陰，達到涼血作用，再搭配外用止癢藥及內服蛇床子，皮膚病症治療3個月就穩定好轉。

另1名年約48歲女性，年輕時月經量多或摻雜血塊，來潮10天才排淨，經期後並未多加調養，未料進入更年期經血量過多，嚴重貧血、疲勞虛弱，打止血針、輸血小板仍不見好轉，最後經建議轉看中醫。台灣鄭愛蓮醫師針對此症狀，在非經期使用人蔘、黃耆、當歸等藥，補氣用黃耆，當歸可收縮與鬆弛子宮，是雙向調節藥物；經期有血塊，則採活血化瘀收澀，每天喝水藥，持續半年後體質大幅改善，月經也停止了。

中醫認為更年期會出現陰虛、腎陰虛，腎氣減退、肝氣鬱結，整體循環變差，產生陰虛火熱。台灣鄭愛蓮醫師分享1名49歲女性，來看診時哭訴以前晚上倒頭就睡，最近卻一直睡不好、睡睡醒醒，白天總是提不起勁，問診後以調理更年期方向著手，並維持正常生活，搭配服藥如加味逍遙散疏肝解鬱、甘麥大棗湯增加心情愉悅，夜交藤、合歡皮幫助夜晚好眠，3個月後便回復日常的生活品質。

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夏天更年期潮熱症狀恐加劇 中醫教妳日常生活緩解之道

台灣鄭愛蓮醫師強調，更年期是女性一生中必經的自然過程，並非疾病，應坦然接受，而症狀嚴重度及持續時間常視個人體質、身體狀況而定，多數輕微且持續時間較短，有些女性甚至不會出現。如果因為症狀出現感到害怕，或是不信任醫師，症狀也可能加劇，倘若心理上不能接受身體老化，甚至可能罹患抑鬱症，建議家人與另一半應給予協助陪伴，而適度表現脾氣暴躁、易怒，有時反而能得到比較好的宣洩。

台灣鄭愛蓮醫師提醒，夏天更年期潮熱症狀會更加明顯，油炸、燒烤應少吃，晚上11點應就寢、不可熬夜。另外，有子宮肌瘤或乳房纖維囊腫的女性，應避免補充大豆異黃酮、蜂王乳或月見草等類荷爾蒙食品，每天1杯豆漿、適量食用山藥無妨。

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女性從年輕時就該好好愛護自己，有月經異常狀況應及時就醫調理，生產後也要好好坐月子，當更年期出現任何不舒服的情況，可考慮採用中醫溫和調理，緩解更年期種種不適的症狀。

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