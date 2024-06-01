便秘｜5旬漢「一肚大便」險死！益生菌非瀉藥狂灌2、3包無助通便

現代人工作忙碌、壓力大，加上飲食不均衡，經常是「一肚子大便」，但早前台灣嘉義一位人士因腹部劇痛、冒冷汗掛急診，醫生為他開腹探查，竟發現肚子裏滿是大便，，腹膜臟器皆遭受嚴重污染，診斷為糞性結腸炎（stercoral colitis）併發大腸破裂，導致嚴重腹膜炎及敗血性休克，緊急處置才搶回一命。



台灣嘉義一位58歲男性，有中風及慢性便秘病史，突然出現腹部劇痛、冒冷汗等症狀，送至嘉義醫院急診，診斷為糞性結腸炎（stercoral colitis）併發大腸破裂，導致嚴重腹膜炎及敗血性休克。

病患緊急接受剖腹探查手術，術中發現肚子裏滿是大便，塊狀的糞便在糞水中載浮載沉，腹膜臟器皆遭受嚴重污染。外科醫生連忙將腹腔徹底洗淨，將破裂的腸道切除並做人工肛門，經過專業治療和精心照護，病患恢復良好，順利出院。

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台灣衛福部嘉義醫院外科主任張書豪表示，糞性結腸炎是一種罕見但危險的大腸疾病，主要是由於慢性便秘導致大腸內糞便形成硬塊，對腸壁產生過多壓力，造成結腸組織缺血發炎，嚴重者甚至會壞死導致結腸破裂，引起糞性腹膜炎。這種疾病常見於年長者，尤其是長期臥床、神經認知功能障礙或藥物使用影響腸道蠕動的患者。一旦腸道破裂，死亡率可高達6成。

張書豪提醒，便秘問題不容忽視，特別是對於伴隨有慢性疾病的高風險群體，更應該重視並定期進行健康檢查。而要預防便秘，就要保持充足的水分攝入、高纖飲食、適量運動等。一旦出現慢性便秘，也應及時就醫並接受專業評估和治療，有需要時安排大腸鏡檢查，以避免引發嚴重併發症。

台灣醫生江坤俊在YouTube頻道《江P醫件事》中曾表示，許多人想靠吃益生菌、蔬菜來解決便秘問題，卻沒有回到問題核心 — 為甚麼你會產生便秘？江坤俊說，從醫學角度來看，「1天3次」到「3天1次」都算是正常排便的範圍，但若是1周大便少於3次、解便後仍有排不乾淨的感覺，或是大便乾硬，就有可能是便秘。

他表示，排便順暢有4個要件：

1、大便有量：要吃膳食纖維；

2、大便要軟：攝取足夠水分；

3、大便要滑：補充適當油脂；

4、腸胃的正常蠕動：多運動。



此外，許多人一便秘就想靠吃益生菌來緩解，卻經常覺得沒成效，江坤俊也解釋，想靠吃益生菌改善腸胃道菌叢，需要4～6周時間，所以在便秘狀態下，「臨時抱佛腳」連灌2包、3包益生菌，也是沒有用的，疾呼：「別把益生菌當瀉藥來吃！」另外除了多吃青菜，也要攝取足夠水分及適當油脂，才能幫助解便順暢。

台灣營養師高敏敏則建議，預防便秘可以遵循「4381+1/3」法則，除了每天吃足4份蔬菜、3份水果，也要喝8杯水、吃1湯匙堅果，以及每餐攝取1/3的「未精緻全穀雜糧」等，照表操課，就能與便秘說掰掰。

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