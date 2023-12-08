便秘｜排便時間太久恐釀5種疾病！醫生：最好控制在3至5分鐘以內

有沒有良好的排便習慣，也是檢視一個人是否健康的指標之一，但不少人排便總需要長時間醞釀，可能蹲在馬桶上20-30分鐘都還無法順利解便。



大腸直腸外科醫師提醒：「其實排便過久會導致許多疾病問題，包括痔瘡、肛裂、腹部不適等，建議排便時間最好控制在3-5分鐘以內。」

馬桶坐太久恐釀5種疾病（按圖看清👇👇👇）

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坐著排便應在2分鐘內！蹲著排便為51秒

不少人都有上廁所看書、玩手機的習慣，導致坐在馬桶上的時間愈來愈久，小心這樣的習慣，不單只是延長坐馬桶的時間，不衛生也影響排便，導致上廁所久與「便秘」形成惡性循環。

英國過往有一項調查發現，爸爸們以上廁所名義，每年平均有7小時躲在廁所裡，暫時逃避太太嘮叨與孩子嬉鬧，享受獨處自在的空間。台灣大腸直腸外科醫師陳威佑直言：「以醫師觀點來看，長時間坐在馬桶上這樣的如廁習慣可能會引發一系列健康問題。」

不少民眾疑問到底排便時間多久才算是正常？陳威佑說：「健康成年人的正常排便時間，坐著時平均需要2分鐘，而蹲著時約51秒，一般建議排便時間最好控制在3-5分鐘以內，才不會發生痔瘡等疾病。」

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排便時邊玩手機、看書！久蹲馬桶痔瘡風險提高

排便時間過久，陳威佑解析有可能產生以下五大疾病：

1. 痔瘡：久坐會增加腹部內的壓力。這導致排便時流入直腸靜脈的血液減少，最終導致血液積聚在肛門的血管墊中，使得痔瘡更容易發展。

2. 便秘：排便時間過久本身就是便秘的表現，這可能導致大便硬化和乾燥，使排便更加困難。

3. 肛裂：長期的便秘和用力排便可能導致肛門裂口，引起疼痛和出血。

4. 直腸脫垂：長期的排便困難可能導致直腸脫垂，這是直腸向下滑動到肛門的異常情況。

5. 腹部不適：如果長時間壓迫腹部，可能會造成腹部的脹氣、疼痛、抽筋等，影響消化和吸收的功能。

另外，沒有便意硬要蹲廁所，此時需要多花力氣才能推動腸子內的糞便，這個動作可能會擠壓到肛門的血管，造成腫脹、疼痛最後行成痔瘡，建議沒有便意就離開廁所。

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延遲排便、過度用力加劇便秘問題

如果每次上廁所都得花超過15分鐘，可能就是個警訊，或是壓力太大造成腸道蠕動變慢，除了多吃高纖食物，作息、喝水都缺一不可，可以從以下日常生活中調整起，盡量維持正常的排便習慣。

1. 吃足夠纖維：多吃水果蔬菜、全穀類可以幫助軟化大便、增加大便量、促進腸道蠕動。

2. 喝足夠水：水有助於保持大便的濕潤和軟化，從而減輕排便困難。

3. 規律排便：盡量在每天固定的時間段內排便，例如早上起床後、飯後等，可以培養良好的排便習慣。

4. 避免延遲排便需求：當感到排便需求時，儘早去廁所不要憋，延遲排便可能會使問題惡化。

5. 避免用力排便：用力排便可能會增加肛門和直腸的壓力，導致問題。在排便時應輕柔，不要過於用力。

6. 增加運動量：適當的運動可以增強體力、改善血液循環、刺激腸道活動、預防便秘。

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陳威佑強調：「排便時記得不要一邊看書或滑手機，一有便意就進入廁所，務必在5分鐘內將直腸排空，才能減少肛門持續受壓的時間。如果排便時間過久持續發生，並且伴有其他不良症狀，例如大便帶血、腹痛劇烈、體重下降等，就應該及時去看醫生查明原因。」

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