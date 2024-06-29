拇趾外翻｜腳趾變形使外觀困擾走路疼痛？4習慣避免拇趾外翻惡化

拇趾外翻是前足部最常見的變形問題，不僅會造成外觀困擾、買鞋不便，連走路都因疼痛影響儀態，是許多民眾的夢魘。



醫師表示，拇趾外翻好發於女性，女性發生率大約是男性的10倍，尤其在年輕女性更是高風險群。

4種好習慣避免拇趾外翻惡化（按圖了解👇👇👇）

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台灣的小雅是服飾商品模特兒，整天都穿著高跟鞋拍照，日前收工回家脫鞋後發現，大拇趾內側紅腫疼痛，家人以為是痛風發作，就醫檢查後，才知原來是「拇趾外翻」，造成大拇趾卡到第二趾下面，連第二趾腳趾都因為長期摩擦而長出硬皮。

收治該案的台灣亞洲大學附屬醫院骨科、足踝專科醫師蘇錦宏表示，患者經安排X光檢查發現，第一蹠趾角度約40度，第一、第二蹠骨角度也大於15度，確認為嚴重拇趾外翻。醫療團隊與患者討論後，決定採用微創手術矯正治本，3個月後擺脫「跛腳」人生。

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高跟鞋不是主要禍首，而是「這」原因

蘇錦宏分享臨床經驗，很多人跟小雅一樣，因為常常要穿高跟鞋或尖頭鞋，引發拇趾外翻腳痛到醫院求診。他表示，在台灣，每10人就有1人有拇趾外翻困擾，且多數拇趾外翻成年後才出現，平均年齡約30歲，且隨著年紀會愈來愈嚴重。

很多人以為常穿高跟鞋是元兇，事實上，真正的禍首是「遺傳」，高跟鞋或尖頭鞋只是「幫兇」。外國研究發現，拇趾外翻最重要的起因是遺傳，推測可能和家族性韌帶鬆弛有關。臨床上將拇趾外翻歸納為：

1. 遺傳體質：先天腳型、結構原因，通常女性發生拇趾外翻的機率較高。

2. 鞋子不合腳：長時間穿高跟鞋、楦頭太小的鞋子。

3. 扁平足：因內側足弓缺乏支撐，導致拇趾下方無法支撐體重而外翻。

4. 發炎疾病：類風濕性關節炎、神經肌肉病變者。



針對腳氣問題，中醫有以下治療方法可供參考，主要是從穴位按摩、使用藥材泡腳及改善生活習慣出發（按圖👇👇👇）：

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拇趾外翻是小病大問題

足部肌肉無力也會造成拇趾外翻。蘇錦宏解釋，走路時不太使用腳拇趾，容易使腳底肌肉不發達，造成腳大拇趾彎曲。扁平足也常常併發拇趾外翻，這也和足弓的肌肉無力有關。老年人的拇趾外翻，究其原因也都與關節退化和肌肉無力有關。

拇趾外翻除了會出現疼痛、腳掌不穩定等症狀之外，長期不處理，有可能造成全身骨骼和關節歪斜、出現Ｏ型腿、膝蓋痛、肩膀痠痛、腰痛、偏頭痛、自律神經失調等。蘇錦宏表示：「拇趾外翻可以說是小病但會造成大問題」，有此困擾的民眾，不能等閒視之，務必要盡快接受治療。

拇趾外翻如何治療？

蘇錦宏強調，拇趾外翻角度愈大不代表症狀就一定比較嚴重，有些人外型變形很明顯，卻完全沒有症狀，也有人看起來變形很輕微，走路完卻會紅腫痛到無法忍受，因此若有拇趾外翻症狀，建議要尋求專業骨足踝專科醫師評估，選擇最適合的處理方式。

若症狀剛開始出現，不妨採取保守治療，如換穿寬楦頭而且有足弓支撐的鞋子，或者使用外翻矯正襪、矯正墊或是蹠部墊等，若有紅腫發炎狀況，也可服用消炎藥物及足部運動的肌力訓練改善，但如果已經嚴重到影響生活時，千萬不要排斥就醫或手術，才能早日回復美足風采。

什麼是「毒襪子症候群」？（按圖了解👇👇👇）

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4種好習慣避免惡化

跟所有疾病一樣，預防勝於治療，民眾若不想趾外翻找上門，醫師建議以下4招預防方法：

1. 改掉不良的穿鞋習慣，如太高或楦頭太小的鞋子，避免長時間久站或走動。

2. 因拇趾外翻會隨時間角度變大，且嚴重的拇趾外翻不可能自行恢復，故需多活動腳趾、矯正扁平足，才能預防勝於治療。

3. 長期穿鞋墊或五趾襪保護足部健康。

4. 維持適當體重。



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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