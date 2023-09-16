腳凍、腳趾頭無毛可能是心臟病？一文盤點6種腳部問題與疾病相關

皮膚出現的徵兆可能暗示健康狀況！外國媒體《太陽報》整理6種腳部問題可能與疾病相關，包括腳趾頭沒有毛、腳容易冰冷，可能都是心臟疾病警訊。



醫師表示，腳趾沒毛可能心臟病的推論不夠客觀，但腳趾甲變化的確跟一些疾病有關，且脖子變黑除了與糖尿病有關外，還可能是胃癌警訊。

6種腳部問題可能與疾病相關（按圖👇👇👇）

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1. 腳趾頭沒有毛

美國足踝外科學院（American College of Foot and Ankle Surgeons）指出，如果發現腳趾上的毛消失，可能是周邊動脈疾病的前兆，可能導致心臟病。而其他還有小腿、腳部冰冷、腿部麻木等症狀都要注意。

2. 腳上有難癒合的傷口

美國一項研究表明，有糖尿病的患者會出現腳部潰傷，由於傷口容易感染，還會有截肢風險，因此如果出現難以癒合的傷口，要注意是否有糖尿病。

3. 腳容易冰冷

英國國民保健署指出，這可能是甲狀腺功能減退而出現的症狀，而甲狀腺問題則會衍生高膽固醇和動脈阻塞，嚴重還會有心臟疾病。

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4. 腳趾甲呈現黃且厚的狀況

很有可能是被真菌感染、患有香港腳，穿鞋時要注意透氣。

5. 腳趾甲凹陷

有可能是因為貧血所引起，而貧血的其他症狀還包括疲倦、虛弱、呼吸急促等。

6. 腳趾頭看起來特別大

如果腳趾頭已經持續腫大一段時間，可能是因為痛風。痛風如果不及時治療，可能會導致永久性的關節損傷。

腳冰可能與心臟、周邊血管免疫疾病有關

台灣皮膚科醫師趙昭明表示，腳趾頭有沒有毛跟心臟疾病關聯性的推論不夠客觀，有些人天生腳趾頭就沒有毛，所以可以忽略不計。另外，腳冰冷循環差，可能是心臟不夠力，或周邊血管問題，甚至是免疫疾病引起的血管收縮，這些疾病都要納入考慮。

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腳趾甲白可能貧血 一點一點往下凹陷恐是乾癬前兆

他表示，其實腳趾頭的變化更能看出健康警訊。如果腳趾甲白可能是貧血，如果是凹陷，而且是一點一點往下凹陷，可能是乾癬的早期徵兆。有些乾癬患者是先發現腳趾甲問題，之後才乾癬發作。由於乾癬和基因有關，所以若腳趾甲有異常，可能是帶有基因，更要注意保持免疫功能，降低乾癬被誘發的機率。

脖子變白小心甲狀腺疾病 變黑可能棘皮症、胃癌

另外，脖子如果變白，可能是甲狀腺疾病的警訊；如果是變黑，則可能是胰島素阻抗造成的黑色棘皮症，要小心糖尿病，此外還可能是胃癌前兆，目前雖不知道機轉，但統計上的確有發現相關性。

眼部肌膚變化也要小心

趙昭明說，眼部肌膚變化也要注意。如果是眼周瘀青、手指關節脫皮、沒力，要懷疑是皮肌炎，甚至是肺癌或鼻咽癌。而眼皮有黃色脂肪瘤、黃斑瘤則可能是高血脂。

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老人斑變多小心癌症

老人斑如果突然變多，可能是有腸胃道癌症；嘴唇、手指長出黑點，可能和大、小腸腫瘤有關。而胸口長出蜘蛛痣，可能和肝癌有關。肚皮如果不明原因的瘀青、肚臍周圍疼痛，可能血脂高或是胰臟炎。趙昭明提醒，發現皮膚異狀或是上述變化時，也不用過度驚慌，應儘快就醫找出真正病因加以治療。平時應保持良好作息、均衡飲食、不煙酒，維持免疫力平衡自然不容易生病。

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