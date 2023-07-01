不良坐姿｜翹腳可致靜脈曲張異常頻尿　骨科醫生揭影響身體4部位

你有習慣翹二郎腿嗎？



台灣骨科醫師嚴可倫在Facebook分享，相信許多人曾被長輩糾正不要翹腳，還真有它的道理在，除了禮儀不端莊，還會對身體4部位造成影響，甚至導致靜脈曲張、坐骨神經痛、排尿下腹疼痛甚至床上表現，因此建議偶爾為之沒關係，但不要養成一坐下來就翹腳的習慣。

翹腳對身體4部位造成影響（按圖看清👇👇👇）

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1. 梨狀肌症候群：

梨狀肌是臀部深處的肌肉，翹腳會讓梨狀肌被過度使用變得緊繃，容易引起腫脹跟發炎。症狀是臀部深處會痛，而且在變換姿勢、跟坐著的時候會特別明顯。

2. 靜脈曲張：

翹腳的時後，兩條腿會交疊在一起，翹起來的那條腿的後側神經血管會壓在另一隻腳上，容易影響血液流動，因此會提高小腿靜脈曲張的機率。（除了蹺腳，久坐本身也容易造成靜脈曲張喔）

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3. 坐骨神經痛：

翹腳會讓骨盆壓力不平衡，引起椎間盤、坐骨神經痛等問題。如果已經有酸、麻、痛、無力的症狀，或者年紀比較大的長輩，更要多加留意。

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4. 異常頻尿：

翹腳可能引起骨盆底肌肉筋膜失去彈性，導致排尿下腹疼痛或頻尿，甚至影響排尿功能還有床上表現。

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