心臟病丨半夜上廁所竟短暫昏厥！認清房室傳導阻滯症狀及治療方法

房室傳導阻滯藉由問診及一般心電圖檢查發現，但有時患者平常症狀不明顯且一般心電圖檢查也不一定有異常，必須藉由長天期的24小時心電圖檢查幫助診斷，才能發現異常。



高風險族群除積極治療外，也要調整生活、飲食習慣，才能降低心血管疾病的危機。

房室傳導出問題時會出現哪些症狀？（按圖看清👇👇👇）

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台灣一名60多歲的高階主管，本身沒有高血壓或糖尿病病史，平時也有規律運動的習慣。最近發現自己在半夜起床上廁所的時候發生短暫昏厥，醒來時甚至完全不知道發生了什麼事？由於他平常日間偶爾也會覺得頭暈、胸悶及冒冷汗，於是到健診中心詳細檢查。

房室傳導阻滯會引發心搏暫停而導致昏倒

醫師詢問病史時得知，患者數年前體檢時曾因頭暈、胸悶及心跳過緩問題，進行24小時的心電圖檢查，發現有「第二度心室傳導阻滯」及「偶發性心室早期收縮」，同時也偵測到心跳有時每分鐘小於40次、最長暫停2.32秒；心臟冠狀動脈血管攝影有右冠狀動脈及左冠狀動脈輕度狹窄。因此安排轉診，醫師建議安裝人工心臟節律器，當時他考慮後沒有接受，僅接受血脂藥物治療並持續追蹤。

台灣榮新診所副院長潘俊伸提到，此次檢查發現，心臟超音波除輕微瓣膜增厚逆流，並無其他異常；一般心電圖檢查也無異常發現。由於患者曾有輕度心室傳導阻滯，因此安排長天期（連續3天）的心電圖檢查，結果發現是完全性房室傳導阻滯，3天中發生80幾次心搏暫停，清醒時最長暫停4.29秒，睡眠時最長暫停8.48秒！立即轉診心臟科，安排手術置放人工心臟節律器，目前為止沒有再發生相關症狀並穩定追蹤。

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房室傳導出問題時會出現哪些症狀？

潘俊伸說，正常成人平均靜態心跳，每分鐘大約60至100下，但隨著活動量增高，心跳也會增加。當心臟刺激跳動或是傳導部分有問題，會引起以下症狀，還可能危及生命。也因此，嚴重的房室傳導阻滯會建議裝人工心臟節律器，增加心跳速率，維持心臟的功能。

- 心跳變慢（每分鐘搏動小於60下）或不穩定，甚至有短暫時間不跳的現象

- 容易喘

- 呼吸困難

- 暈眩

- 暈倒



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房室傳導阻滯不同程度症狀為何？該怎麼治療？

房室傳導阻滯是慢速心律不整的一種，電脈衝在房室結或傳導通路上因為心臟組織局部受損、感染而被阻礙。潘俊伸指出，房室傳導阻滯可分為三度：

- 第一度房室傳導阻滯：大多不會引發症狀，不用治療，是指心搏脈衝傳導阻滯要比正常心搏慢。

- 第二度房室傳導阻滯：依據是否有症狀給予人工心臟節律器治療，是因有部分心房脈衝無法傳到心室，導致脈搏變得不規則。

- 第三度房室傳導阻滯：脈衝無法傳導，心室單獨繼續搏動，與竇房結及心房跳動完全無關。



第三度房室傳導阻滯又可稱為「完全房室傳導阻滯」，症狀較嚴重也較危險，像是頭痛、低血壓和昏厥，甚至併發心臟衰竭、Adam-Stokes 症候群（突發心律異常，可能會出現意識喪失、昏厥、抽搐和腦缺血等症狀）等，必須使用人工心臟節律器，否則會有生命危險。

主動脈撕裂（又稱主動脈剝離）是什麼？👇👇👇

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房室傳導阻滯好發於哪些人？致病原因為何？

潘俊伸表示，房室傳導阻滯好發於50歲以上中老年人，以各種原因造成的心肌炎症最常見；其他原因包括：

- 迷走神經受刺激而興奮

- 藥物

- 各種器質性心臟病

- 電解質不平衡

- 心臟的傳導系統纖維化病變

- 心臟外科手術時的傷害



此外，完全性房室傳導阻滯常也見於冠心病患者，特別是50歲以上的患者。急性心肌梗塞時完全性房室傳導阻滯的發生率為1.8至8%。

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潘俊伸提醒，高風險族群除了需要積極治療，也要調整生活和飲食習慣，才能降低心血管疾病的危機。像是維持情緒穩定，避免壓力過大，遠離煙、酒；養成運動習慣習慣，尤其是有氧運動效果更佳，可以讓心臟維持健康。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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