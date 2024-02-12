心臟健康｜早晚溫差大增心肌梗塞發作風險！謹記3招有效護心

最近早晚溫差大，心肌梗塞發作的風險提升。



其實，大部分心肌梗塞都可以透過改善作息和飲食習慣避免，然而近年心肌梗塞年輕化，平時可透過「心痛指數評估量表」來自我評估，以便及早發現並治療。

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現代人的生活快節奏容易造成高度壓力，繁忙的工作模式更可能對心臟健康造成嚴重影響；再者，隨著生活與飲食習慣改變，心肌梗塞逐漸年輕化，不再是只有高齡族才會發生的疾病。

台灣恩主公醫院心臟內科主任林岳志表示，由於心肌梗塞是需要搶時間治療的危險疾病，發作前並非毫無症狀，但如果常因症狀輕微或無直接相關而忽略，將可能造成不可挽回的後果。

3大高風險族群應提高警覺

心肌梗塞是嚴重的心臟疾病，由於心臟血管阻塞，導致心肌血流不足、缺氧壞死，若是因為血管內的脂肪斑塊形成血栓而阻塞，就是「急性心肌梗塞」。林岳志指出，造成心肌梗塞的高危險因素包括：

一是身體因素造成，像是高齡、肥胖者、三高者、男性、有家族史。

二是日常生活習慣導致，抽煙、情緒壓力、過勞、長期失眠等都是會影響心臟健康的因素。

三是外界影響，例如身體感染發炎，或是像近日天氣溫差變化大，忽冷忽熱等。



自我評估監測就能及早發現

大部分心肌梗塞都可以透過改善作息和飲食習慣避免，但仍有不可抗因素；加上近年心肌梗塞年輕化，他建議民眾平時可透過「心痛指數評估量表」來自我評估，以便及早發現並治療。

心痛指數評估表評分項目包含：胸痛（2分）、嚴重上腹痛（1分）、呼吸喘（1分）、冒冷汗（1分），若得分超過2分（含）以上，就需要至醫院心臟內科做心電圖檢查。

心絞痛與心肌梗塞有何差異？（按圖👇👇👇）

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護心3訣竅降心梗風險

林岳志提醒，除了量表中的症狀，虛弱、暈眩、嘔吐、心跳不穩定、左肩膀或背部疼痛，甚至昏迷，也可能是心肌梗塞的表現，切莫因症狀輕微就忽略。若是持續5分鐘以上或休息20分鐘後仍沒有好轉，就可能是心肌梗塞或其他心臟疾病，應儘快就醫避免錯過黃金時間。林岳志呼籲，別等到發作後才被迫面對，應於日常生活積極預防：

1. 健康飲食控三高

2. 規律運動不抽煙

3. 注意保暖



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這些看似不經意的舉動，實則是重要的護心訣竅，在日常中養成良好的生活習慣，降低罹患心肌梗塞的風險。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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