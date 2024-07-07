不寧腿丨每到睡前腳板、腳踝奇癢無比？病因多元及時就醫改善生活

近半年來，台灣一名上班族女性因為睡前腳板、腳踝、腳底處奇癢無比，導致嚴重睡眠困擾。儘管她嘗試過看診、擦藥膏或是按摩等多種治療方法，但症狀仍未見改善，後來確診不寧腿症。



醫師表示，民眾容易忽視不寧腿症的症狀，並且分享不寧腿症的治療方式。

哪些人容易有不寧腿？（按圖）

+ 3

相關閲讀：不寧腿｜睡前腿部常痠麻搔癢要動一動緩解？腎功能不佳患者易罹患

上班族女性腳癢到睡不著，竟是不寧腿症作祟

睡眠品質差，使得這位女病患隔日持續感到困倦，嚴重影響日常生活。最終，她到睡眠中心求診，確診為不寧腿症。在台灣萬芳醫院睡眠中心主任陳兆煒的協助下，制定個人化治療計劃，目前症狀已緩解，她也恢復正常生活與工作。

陳兆煒主任表示，不寧腿症是一種神經系統的疾病，通常表現為小腿以下感到不適感。此疾病的症狀相當多樣化，每位病人的感受不盡相同。有的人形容皮膚上像是有蟲子在爬、螞蟻在咬或是有灼熱感等，但共通點是夜間時症狀加劇，白天反而無異狀。這種疾病嚴重時會導致睡眠困難，隔天精神疲倦，長期累積下來會影響到情緒、社交及工作表現。

不寧腿病患誤以為自己得香港腳

陳兆煒主任指出，從臨床經驗中，因腳癢來睡眠中心求診的病人，約有4分之1的人深受不寧腿症困擾。他舉例說明，一名中年女性長達半年的時間難以入睡，腳底奇癢無比。起初懷疑自己是感染香港腳，半年內輾轉多家皮膚科門診及藥膏治療，但症狀都未見好轉，反而愈來愈嚴重，還影響到睡眠質量及白天的精力和工作狀態。經過問診及理學檢查，確認症狀正是典型的不寧腿症。病人在接受治療後，症狀得到了有效控制，睡眠恢復正常，生活品質也大幅改善。

注意腿部的五大警訊👇👇👇

+ 1

相關閲讀：腳麻痺｜腳是疾病反應器？單側小腿麻木1分鐘以上要警惕心肌梗塞

不寧腿症病因多元，及時就醫改善生活

目前，罹患不寧腿症的病人年齡從25～60歲不等，病因可能包括貧血、懷孕、藥物副作用、熬夜或生活壓力。由於一般民眾對這種疾病較不熟悉，容易被忽視，但其對生活的影響不容小覷。幸運的是，不寧腿症並非絕症，透過及時診斷和有效的藥物治療、調整生活方式，大部分病人的症狀都能改善。陳兆煒主任建議，如有難以入睡或睡不好的情況，應尋求神經內科或睡眠醫學專科求助，及時就醫，才能儘早改善生活品質。

延伸閲讀：

不寧腿症候群／有蟲在腳上爬？4大特徵辨別不寧腿！為什麼睡覺會不自主抖腳？

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」