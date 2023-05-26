減肥｜大腿粗幼與健康有關？脂肪囤積腹部增糖尿病、高血壓發生率

大腿粗細和健康有關連，醫生提出，美國期刊、英國牛津大學都有研究發現，腿細者發生糖尿病、高血壓、心臟病及癌症的比例，是腿粗的人的2倍。



因油堆在大腿，會比堆在肚子好，內臟旁包圍的脂肪量愈大時，發生代謝性疾病及心臟病的比例也就愈高。但他也提醒，腿圍<46cm或>60cm，仍屬較不健康。

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台灣敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在Facebook粉專中發文指出，有一對母女來減重代謝門診諮詢，母親約50歲；女兒約20歲，兩人體型都差不多，BMI值都約為45。但經檢查卻發現，媽媽什麼疾病都沒有，女兒卻有糖尿病前期跟高血壓。仔細觀察體態後，媽媽屬四肢較粗的類型，而女兒的四肢則較為纖細，因她所有的脂肪都囤積在腹部或軀幹中。

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對此，陳榮堅解釋，其實有些人的體質，脂肪就是易堆積在身體的中央部位，這種人有先天比較不健康的趨勢。好比這對母女，他們接受內科及手術治療過4、5年後，BMI值雖皆降到23左右，但媽媽仍維持四肢比較粗的狀態，而女兒雖整個人瘦下來看起來比較纖細，但實際上，只要飲食稍微不注意，變胖的趨勢就會比媽媽更嚴重，甚至恐使血糖失控重返糖尿病前期。

陳榮堅提醒，腹部最容易堆積脂肪。在腿粗的情況下，是肌肉可以，但若是大量脂肪，仍屬於不健康的狀態。另外，台灣國健署補充，若體重腰圍都正常，肚子看起來卻很大，表示脂肪開始囤積在腹部，這是身體的警訊，代謝症候群恐怕找上門。而脂肪依照堆積的部位不同，大致可分為「內臟脂肪」及「皮下脂肪」兩種，每個人在胚胎期便決定了兩者比例的不同，因此也造就每個人體態與代謝程度不一的情況。

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對此，台灣國健署表示，內臟脂肪最易觀察的表徵便是腰圍大小，內臟脂肪過多會導致腹部肥胖，也就是腰圍過粗，而且內臟脂肪活性大，會釋出游離脂肪酸，流入肝臟導致胰島素阻抗，就會增加罹患糖尿病，及各種代謝性疾病的機會。其中，男性腰圍應小於90公分；而女性腰圍應小於80公分。

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