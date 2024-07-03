腳抽筋｜小腿常抽筋要注意心血管疾病？按壓腳底穴道反射區防抽筋

小腿肚等部位經常抽筋，對生活造成困擾的人不在少數。不過如果經常抽筋要小心可能潛藏下肢動脈硬化，甚至是心肌梗塞、腦中風等疾病。日本帝京大學醫學部附屬溝口醫院客座教授出沢明提醒，每周發生1次以上的抽筋就要思考疾病的可能性，應就醫檢查。另外，腳與腳底有穴道及反射區，可防止抽筋。以下是他的分享。



抽筋的原因很多 這些情況的抽筋可能潛藏慢性病或脊椎病

肌肉抽筋的原因有許多種，如年齡增長、運動不足導致肌肉量減少、血液循環不良與體寒、水分攝取不足、服用利尿劑、降壓藥等藥物、特定疾病等等。頻繁發生腓腸肌痙攣等狀況，每周達1次以上者、腓腸肌痙攣後大腿接著抽筋等容易連續發生肌肉抽筋者以及「腳以外的部位抽筋」、「全身都會抽筋」者，也可能是患有慢性病及脊椎相關疾病，請儘速至醫療機構就診。若是想知道目前服用中的藥物是否會導致腓腸肌痙攣等，請詢問熟識的醫師，切勿自行判斷停藥。

9大原因造成半夜抽筋（按圖看清👇👇👇）

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頻繁發生腓腸肌痙攣 每周1次以上的抽筋要警覺

在多半情況下，腳抽筋、腓腸肌痙攣都並非由疾病引起。報告指出大約有六成65歲以上的人，都曾有腓腸肌痙攣的經驗。甚至連小孩，也可能因腳太疲勞、流過多汗而發生腓腸肌痙攣。但若每晚都發生腓腸肌痙攣，或身體的任何部位每周會發生1次以上的抽筋，就應思考疾病的可能性。

糖尿病、肝腎功能障礙、肝硬化恐導致到處抽筋

例如過去也曾有因糖尿病、腎臟、肝臟功能障礙導致全身出現抽筋的案例。當頸部、肩膀、手臂等頻繁抽筋時，則可能是肝硬化和糖尿病的症狀。以上疾病皆會使全身血液循環變差，而無法將礦物質傳遞至肌肉，導致身體各處發生抽筋。

睡前4個小動作改善夜晚腳冷抽筋問題（按圖看清👇👇👇）

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小腿抽筋可能與腰椎疾病、心肌梗塞、腦中風有關

而腰部椎管狹窄症、椎間盤突出等脊椎疾病，以及下肢動脈硬化也可能導致腓腸肌痙攣。此外，雖然較為罕見，但也有人的抽筋症狀與心肌梗塞、腦中風等嚴重的疾病有關。因此若是對這些症狀有疑慮，請前往專科就診。

防止抽筋的「穴道及反射區」

腳和腳底佈滿了與內臟和各器官相連的末梢神經，稱為「穴道」及「反射區」。其中也包含了能改善腓腸肌痙攣的區塊。只要調整好這些區塊，便能改善腳底血液及淋巴循環，對全身帶來正面影響。由於必須依序刺激腳底及內踝、膝蓋後側等部位，因此也許會有點難度。請務必慢慢做，掌握按壓方式。

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按壓力道掌握「痛但舒服」的強度

請以「痛但舒服」的強度刺激按摩穴道及反射區。待習慣力道後再試著以「吐氣並按壓2秒→維持2秒→吐氣並用2秒慢慢鬆手」的方式按壓。也可使用按壓穴道的小道具。

立刻緩解小腿抽筋按右腳這區塊

雖然基本上隨時都可以做，但請避開吃飽或洗澡前、後的時段。此外，在按摩前後喝1杯水，能促進血液循環，以及排除老廢物質。沒什麼空，和想立刻解除腓腸肌痙攣的狀況時，請試著刺激只有右腳有的肝臟及膽囊反射區，以及委中穴。

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