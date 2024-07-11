禿頭｜炎熱高溫頭皮易出問題！掌握「看、問、顧」3步驟避免脫髮

據統計高達9成台灣民眾有頭皮問題，台灣恩主公醫院皮膚科主任王綺嫻提醒，應定期頭皮健檢了解自身頭皮類型。如發現異常發炎、脫屑、落髮，應及早就醫檢查，由皮膚專科醫師開立處方治療。



台灣夏季炎熱高溫，問題頭皮患者在流汗後更是難受萬分，根據統計1，高達9成台灣民眾，反映生活在濕熱氣候下，頭皮問題跟著找上門，其中以「頭皮出油」為最大宗，另外還有4成民眾指出自身有落髮困擾。

相關文章：脫髮｜用指甲抓洗頭皮可致異常掉髮！盤點5大洗頭常犯錯👇👇👇

+ 13

台灣恩主公醫院皮膚科主任王綺嫻提醒，頭皮跟身體一樣需要定期健檢，唯有掌握自己的頭皮類型，搭配正確日常護理方式，甚至是察覺毛囊落髮前兆、及時治療，才能擺脫濕熱天氣引發的頭皮危機。

有落髮才就醫 毛囊恐停止生髮

王綺嫻指出，針對頭皮問題，民眾病識感普遍低落，往往等到出現落髮、發炎等明顯症狀後，才前來門診求助，並說明正常毛囊都會在歷經生長期（佔85%）、退化期（佔1%）及休止期（佔14%）的生命週期後，可重新進入生髮循環，其中落髮患者有較多毛囊處於休止期。

髮肌養護人專家高景晨也提醒，日常生活中若對頭皮沒有正確清潔，皮膚表面油脂結合老廢角質和髒污，形成「固態皮脂」堆積在頭皮表層與髮根，僅使用一般洗髮精無法徹底清除，長期下來輕則造成髮型油塌、異味橫生，重則導致搔癢、毛囊發炎等，建議定期檢視頭皮狀況，使用合適的洗髮、護髮產品。

6項檢視你有沒有脫髮危機？（按圖看清👇👇👇）

+ 6

肉眼難檢視 「皮膚鏡」檢視脫屑、紅腫症狀

王綺嫻表示，因頭皮問題來到診間求助的病患，平均每10人就有4人主訴自己有落髮困擾，且臨床上觀察到出現落髮困擾的病患呈現年輕化趨勢，這時可使用「皮膚鏡」讓病患初步了解自己的頭皮，除了檢視有無異常脫屑、發炎、紅腫症狀，也會分析頭頂的落髮區和枕部髮區，確認頭髮粗細落差以及單一毛囊中的毛髮數量，如頭頂落髮區細髮比例明顯較高，或是個別毛囊僅一根毛髮的比例顯著，即使現階段沒有明顯髮量降低或是頭皮外露，也要小心未來禿頭會找上門。

王綺嫻分享臨床案例，過去就有一名25歲男性患者，覺得自己額頭髮際線後移，經過皮膚鏡檢查，確認前額及頭頂部位細髮比例增加，確診為型態禿（俗稱雄性禿）第3期，搭配口服藥物及外用生髮藥水治療後，髮量明顯增加。建議民眾主動安排定期頭皮檢測，才能把握黃金治療期，否則拖到雄性禿第5期之後，出現明顯地中海型落髮，即使搭配藥物治療，恐也難力挽狂瀾。

相關文章：脫髮｜5方法帶你從營養看掉髮 營養師教多吃黑色食物助保養頭髮👇👇👇

+ 11

健康頭皮3步驟 把握頭皮問題黃金治療期

夏季是頭皮問題警報期，頭皮出油、搔癢、產生頭氣味，除了造成生理上不適，更可能因為頭皮問題影響社交，造成自信降低甚至產生心理壓力，建議民眾應掌握「看一下、問一下、顧一下」之頭皮照護3步驟：

- 「看一下」每年固定頭皮健檢。

- 「問一下」向皮膚專科醫師或頭皮養護師進行諮詢。

- 「顧一下」搭配正確日常保養習慣與適合髮品，改善頭皮問題，重迎自信生活。



因日常保養習慣不當造成的頭皮不適，可透過保養產品替換、清潔頻次調整、頭皮理療服務等進行改善。如檢測後發現異常發炎、脫屑、落髮，頭皮養護師亦會建議民眾及早就醫檢查，由皮膚專科醫師開立處方治療。

相關文章：脫髮｜中醫拆解髮線後移4大原因 血熱要避食羊肉、辛辣煎炸食物👇👇👇

+ 5

另外，良好的日常飲食作息亦不可少，應依個人頭皮狀況攝取充足的對於毛髮生長必要的營養素，如：蛋白質（肉類及豆類）、維他命C和維他命B主的食物，如番石榴、奇異果、木瓜、彩椒等，另針對造血必需的營養素包括鐵、維他命 B6、B9、B12，則可以選擇豬肝、紫菜、黑芝麻、紅莧菜等食材。搭配日常充足睡眠與正確清潔，以及每年定期為頭皮健檢，讓頭皮與髮絲時刻保持健康，揮別擾人頭皮困擾。

資料來源：1. juliArt 委託 ETtoday 東森新聞雲執行《頭皮洗護品量化調查研究報告》市調，針對全台 1,080 位民眾進行網路問卷調查，其中在可複選的頭皮困擾問題中，前三名結果分別為頭皮出油 60.3%、髮型扁塌 51.1%、落髮／髮量稀疏 41.3%。



延伸閱讀：

怎麼老是忘東忘西？醫師：「專注力」與「情緒」跟記憶力有關係

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」