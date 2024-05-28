脫髮｜長期用髮蠟、髮膠會禿頭？1錯誤可致搔癢紅腫過敏性皮膚炎

許多年輕上班族講究造型，常在洗手間鏡子面前塗抹髮蠟，整個人看起來更有精神。但有網友疑惑，長期使用這些頭髮造型用化粧品，是否可能帶來禿頭的下場？



對此，台灣皮膚科醫師趙昭明表示，使用髮蠟、髮膠，與掉髮、禿頭無關，但如果長期不當使用，或未能徹底清潔，確實可能引發接觸性皮膚炎、毛囊阻塞，造成毛髮稀疏。

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常見頭髮造型用化粧品 主要用途與功能比一比

台灣食藥署表示，髮膠、髮蠟、髮用慕絲、造型噴霧定型液屬於頭髮造型用化粧品，劑型可分液劑、噴霧劑、乳劑及油膏劑等，主要用途為固定毛髮、定型雕塑，部分產品兼具改善毛髮光澤、觸感及易梳性等功能。

1. 髮用慕斯：

添加髮用固定劑、油劑和保濕劑等成分，噴出時，液體在大氣壓力下膨脹成泡沫狀，達到定型與潤澤效果。

2. 造型噴霧定型液：

添加髮用固定劑、醇類等成分，主要是維持、固定髮型。

3. 髮膠：

成分為水溶性高分子、髮用固定劑、保濕劑、鹼劑及界面活性劑等，能使頭髮看來乾爽且具造型感。

4. 髮蠟：

凝膠狀或半固狀的油脂，能賦予頭髮光澤亮麗感，有助於造型。

不少網友擔心頻繁使用「髮膠、髮蠟、定型液等」頭髮造型用化粧品，容易導致禿頭，台灣食藥署表示，造成禿頭的原因眾多，與頭髮造型化粧品之間並無關聯，但建議選購相關產品時，應看清楚標示，使用時避免與頭皮直接接觸，且當日應仔細洗髮，沖洗乾淨。

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別錯怪頭髮造型用化粧品 真正致禿關鍵說分明

趙昭明說明，髮膠、髮蠟、髮用慕絲、造型噴霧定型液均偏油，使用時，如果直接接觸頭皮，就可能引發過敏性皮膚炎、脂漏性皮膚炎，引發搔癢紅腫。

再者，使用這些頭髮造型產品，看似直接噴或塗抹在頭髮表面，但時間一久，油性成分往下滲，還是可能接觸頭皮，因此，回到家裡務必清洗乾淨，建議以洗頭水洗上兩次，再清洗乾淨。

趙昭明表示，頭髮造型用化粧品本身不會導致禿頭、掉髮，但若持續皮膚炎、毛囊阻塞，就可能提高掉髮風險，建議使用髮蠟等造型產品時，盡量不要直接接觸頭皮，可以使用髮刷或梳子將髮蠟均勻地塗抹在髮梢上。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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