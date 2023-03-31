脫髮｜掉髮多嚴重才要看醫生？掉髮15題自我檢測表這些症狀需注意

連明星也逃不過掉髮危機！陳奕迅曾在微博上曬出跳傘影片，可看到髮線嚴重後移，引發網友關注，甚至被說男神崩壞成「男人最痛」！你也有掉髮問題嗎？每次洗頭排水孔總是一堆頭髮，掉髮多嚴重才要看醫生？



掉髮危機秒測表，你中了幾項？

不少人擔心有早禿現象卻不自覺。台灣新莊幸福翰醫堂中醫師陳信宏針對落髮問題，提供以下15題自我檢測表，快來看你是否已深陷掉髮危機！

掉髮15題自我檢測表（按圖看清👇👇👇）

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測驗結果

0～3項：觀察時期

有3項左右的問題，建議大家應持續觀察1個月以上，如果狀況改善即可，若無改善，且症狀仍持續甚至加重，建議諮詢醫師評估。

4～6項：警告時期

達到6項問題，那麼你的有毛髮與頭皮狀況，可能有出現問題了，建議應該要改變作息，與重視頭皮養護，以免頭皮與毛髮狀況持續惡化。

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7～10項：矯正時期

有達到10項的頭皮毛髮問題，強烈建議找時間諮詢合格醫師，由專業醫師檢視頭皮與毛髮狀況，儘早接受治療！

10項以上：留校查看

如果有超過10項以上都出現在你的身上，可能已達到男性4期，或是女性2期以上的髮禿狀況，應該由醫師評估後介入治療。

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女性雄性禿分成3期

陳信宏指出，女生的雄性禿表現跟男生不太一樣，掉落的範圍多在前頂部及後頂部髮旋的位置，很少會影響到邊際髮際線，而且也不太會全部掉光，會看起來稀疏單薄，頭皮變得明顯。透過女性雄性禿分類法 Ludwig Classification，可分成3期：

第1期：頂部髮量變少

頂部變得稀薄，影響範圍從髮際線後1～3公分開始，以分髮線為中心，包含前頂部或是後頂部，都有髮量變少的狀況。

第2期：頂部掉髮狀況加重

掉髮範圍跟第1期一樣，只是更嚴重，開始可以看見頭皮。

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第3期：頂部毛髮掉光

頂部的毛髮幾乎都掉光，可以很明顯看到中間出現頭皮，很像是不小心被理髮器理掉整個區塊的頭髮。

第1期與第2期的掉髮，是屬於治療的黃金時期，建議患者應積極接受生髮養髮療程，特別是發現後枕部的頭髮，已出現超過20％以上的髮量，變得細萎的話（顏色變黃，毛髮變細易斷），表示毛囊的萎縮是全面性的，更應即早進行治療。

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