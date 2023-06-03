脫髮｜天氣變化會導致大量掉髮？6問題檢視自己有沒有脫髮危機

洗完澡看到排水孔被頭髮塞滿滿，要禿頭了嗎？不少人都有大量掉髮的困擾，甚至隨意撥弄頭髮，抓到好幾根掉髮，都覺得自己好像要禿了。該如何檢視自己是否有脫髮危機？



台灣雅丰診所皮膚科醫師陳昱璁指出，近日天氣變化劇烈，門診中不少患者來看皮膚乾癢問題，也提到大量掉髮的困擾。陳昱璁表示，其實頭髮的一生，分為生長期、衰退期、休止期，到了衰退期就會停止生長，接著進入休止期準備掉髮。

6項檢視你有沒有脫髮危機？（按圖看清👇👇👇）

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每個人一天正常可以掉100根左右的頭髮，但若是毛髮代謝比較快、或是生活作息突然改變，一天就有可能會掉到150根頭髮。該如何檢視自己有沒有脫髮危機？可從以下幾點判斷：

1. 是否有家族遺傳。

2. 脫髮是否集中在同個地方。

3. 脫髮質地偏短、偏細。

4. 脫髮是完整頭髮還是斷髮。

5. 男生是否額頭兩邊髮際線往後退。

6. 頭頂的白色頭皮是否更容易被看見。



若以上超過3個項目，就要小心未來有脫髮危機。

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除了疾病因素，哪些原因也會大量掉髮？

陳昱璁提到，正常狀態下，85～90％的頭髮都處於生長期，除了雄性禿、圓禿等脫髮疾病，有些特別原因也會產生大量脫髮情形：

1. 換季：生長期毛髮的比例在每年3月時會達到最高峰，之後會逐漸減少，大多於9月進入秋季時比例最少，此時每天的脫髮量會達到高峰，因此秋季會感覺髮量變少。另外，秋冬氣候乾燥，頭皮容易保水度不足，導致產生頭皮乾癢或乾性頭皮屑特別多。

2. 荷爾蒙變化：例如孕婦在生產後2～3個月，會開始出現產後脫髮，就是因為體內的雌性荷爾蒙在生產後急遽下降，使得大量的頭髮從生長期進入休止期，進而脫髮。

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3. 營養不良：這也是脫髮的其中因素，當天冷時所需要的熱量比較高，以因應體溫恆定和人體基礎代謝，尤其蛋白質是構成頭髮最主要的來源，另外缺鐵、缺鋅、低卡路里、低蛋白飲食、體重快速減輕或是厭食症等，都會造成脫髮。

想養髮，陳昱璁建議要正確洗髮，配合季節更換洗髮精，使用保濕清爽型的產品，並且水溫勿過高，搓洗頭髮時要輕柔。另外可補充對頭髮生長有益的營養素，例如攝取足夠蛋白質、維他命D、維他命E、生物素、鐵、鋅。

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