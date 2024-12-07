糖尿病｜雙腳有5大變化要留神！常腳痹、刺痛或為血糖長期偏高

糖尿病是台灣人位居十大死因之一，台灣國民健康署指出，每年有近萬人因糖尿病死亡。根據統計，台灣約有200多萬名糖尿病的病友，且每年以2.5萬人數持續增加。

此外，台灣國健署2022年公佈調查，台灣19歲以上成人平均每十人就有一人患糖尿病，每四人就有一人處於糖尿病前期，相當於平均每三個人就有一人面臨高血糖問題，「血糖過高，就像器官長期泡在糖水中。」



▼糖尿病早期症狀易忽略（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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避免罹患糖尿病，大家除了日常飲食要控制健康之外，也要定期檢查，有哪些症狀出現就要小心？

糖尿病可分為第1型糖尿病（胰島細胞遭破壞，造成胰島素缺乏）、第2型糖尿病（胰島素阻抗，及合併相對胰島素缺乏）、其他型糖尿病、妊娠型糖尿病等。

其診斷標準包括以下4項，非懷孕狀況下只要符合其中1項即可診斷為糖尿病（前三項需重複驗證2次以上 )

一、糖化血色素(HbA1c)≧6.5%

二、空腹血漿血糖≧126 mg/dL

三、 口服葡萄糖耐受試驗第2小時血漿血糖≧200 mg/dL

四 、 典型的高血糖症狀(多吃、多喝、多尿與體重減輕)且隨機血漿血糖≧200 mg/dL



糖尿病是複雜性慢性疾病，糖友們應定期接受治療與追蹤，並學習執行良好的生活型態，管理自己的血糖，是延緩並避免併發症產生的不二法門。

有沒有糖尿病？從雙腳5變化可察覺

重症醫生黃軒在Facebook分享「一般民眾，如何先知自己已有糖尿病呢」一文，他說其實注意「雙腳的變化」就可以了解有沒有糖尿病！

你有腳常常麻麻？你有腳常常癢癢？你有腳常常痛痛？你有腳常常刺刺？如果是這樣，你要小心！

雙腳5大變化，或代表身體已患上糖尿病！（按圖了解）



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黃軒醫生表示，很多糖尿病患者，其血糖控制好不好，從雙腳的變化、一些細微的症狀都能察覺，只是病人或一般人，都不太清楚。

大家可以從以下5點，檢視自己腳部是否出現小變化：

1. 雙腳麻麻的

雙腳偶爾的麻麻感，可能只是小事，但對糖尿病戰士來說，可不能掉以輕心！長期血糖高企，可能會引發所謂的「糖病足」：讓腳部失去了那該有的靈敏度。不僅如此，雙腳還可能會感到灼熱或冰冷 ，甚至有螞蟻在爬的錯覺，有時候對疼痛和溫度都麻木不仁了！

這些症狀可能還會伴隨着：

・下肢的麻木感，好像它們不再屬於你

・足部皮膚乾燥得像沙漠，彈性全無

・腳丫子冷得像冰塊，溫度感覺都下降了

・足部色素沉着，就像是不均勻的塗鴉

・走路時的燒灼感，或是冰冷感，讓人難以忍受

・常有螞蟻爬行的幻覺

・對熱或冷的刺激，完全感覺不到

・最嚴重的是，可能會有足部潰瘍和壞疽的風險



2. 腳底刺刺的

走路時腳底刺刺的、像火燒一樣的痛，休息片刻似乎會緩解，但一旦再次踏出步伐，那痛楚又如影隨形。這種痛，可能是血糖長期偏高惹的禍，引發了痛性神經病變。夜深人靜時，痛感更是加倍，醫生稱這為「間歇性跛行」。

3. 雙腳癢癢的

腳部皮膚發癢（尤其是「腳踝」附近區域）乾巴巴的，就像蠟做的一樣失去了彈性，汗毛也不見了，皮膚顏色變得蒼白，還有那些討厭的色素沉着 。這些可能是真菌感染的信號啊！要小心保養，不要讓這些症狀悄悄惡化了。

4. 雙腳爛爛的

長期血糖不穩定，可能讓腳部的血液循環變得不那麼順暢，這樣一來，皮膚一旦受傷，就不容易好起來，很容易感染，甚至形成難看的潰瘍。

5. 腳趾彎彎的

長期血糖高高在上，不僅是數字的問題，還可能讓我們的肢體營養不足，肌肉變得瘦弱。沒有了肌肉的堅實支撐和拉扯，我們的腳趾可能會悄悄變形，變成弓形足 、槌狀趾 、雞爪趾 ... 彎曲的形狀，而你得了糖尿病，仍然不知呢！

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肥胖專科醫推3招簡單控糖

糖尿病已然成為常見病，血糖控制是糖尿病患者的首要目標。台灣初日診所肥胖專科醫生宋晏仁分享3招簡單的控糖方法。

第1招：控制醣類的攝取

血糖高的人通常是醣類不耐，「既然你不耐醣，為甚麼要攝取那麼多醣？」因此首要第一件事，就是要減少醣類的攝取，限制如白飯、白麵包、甜點、糖，甚至是水果的攝取，就能看出顯着成效。

第2招：確保高品質的睡眠

很多研究都指出，如果不睡覺，將導致壓力賀爾蒙升高，進而造成血糖升高。宋晏仁指出，不睡覺會造成胰島素阻抗更嚴重，而胰島素阻抗嚴重，胰島素作用就不會好，血糖就會升高。因此所以保持良好的睡眠，是控制血糖重要的一步。

第3招：增加運動量

控制血糖最有效的方法，並非重訓或長時間的運動，反而是在吃完食物後，立刻起身去散步15分鐘，或15分鐘稍微快一點的走路，這樣的運動效果對血糖的控制最好。宋晏仁說，如果一天吃三餐、運動三次，不但血糖控制得好，體重也會降的比較快。

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】

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