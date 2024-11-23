眼睛一到秋冬便乾澀紅腫多眼屎！或為缺水至上火　按3穴位可護眼

進入秋冬後，許多人常會覺得眼睛酸澀、眼屎多到黏在睫毛上，有些人甚至會出現紅目腫脹的問題，讓人好不困擾。中醫指出，這是因「秋燥」引發的乾眼症，建議日常可以枸杞和菊花煮泡飲用，多食用富含維他命A、B和Omega-3脂肪酸的食物，如紅蘿蔔、皇帝菜、魚油和亞麻籽油等，有助於滋潤眼睛，減少乾澀感。



進入秋冬後，許多人常會覺得眼睛酸澀、眼屎多到黏在睫毛上，有些人甚至會出現紅目腫脹的問題，讓人好不困擾。（Canva）

台灣衛福部彰化醫院中醫黃鋒榮表示，近日在診間遇到一位43歲女性求診，她近幾年只要接近秋天，就出現眼睛酸澀、眼屎多、紅目腫脹等症狀。回顧每次發作時間，大概都是每年9月上旬節氣「白露」之後，眼科醫生通常會開立維他命眼液及人工淚液給她，但症狀總是起起伏伏，不過通常到了春天就會好轉。

黃鋒榮指出，近期這類因「秋燥」引發眼睛不適的病人大增，像這位女病患有「陰虛火旺」及「燥熱傷津」的情況，而且平常都在冷氣房工作，下班後在住家也是長時間吹冷氣，空氣太乾燥，加深乾眼症的發生。

「秋燥」指的是時序轉秋後空氣逐漸乾燥，燥氣易導致身體缺水而上火，產生發炎、乾燥等不舒服症狀，包括口乾舌燥、皮膚癢、皮膚乾裂、乾咳及眼睛乾澀、嘴角炎等。其中，乾眼症患者（中醫稱為白澀症）因淚水蒸發太快或分泌不足，容易被引發，如果患者又是長期在冷氣房或長期對着3C，發作的機率就更高了。

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按摩眼周穴道，舒緩改善酸澀

黃鋒榮表示，黃帝內經記載「肝開竅於目」，在中醫來看，眼睛功能和肝血的調節功能有關，如肝血不足，目失所養，就會出現兩眼乾澀、視力減退等現象，所以在用藥上，需要疏泄肝氣及濡養肝血，因此他開立龍膽瀉肝湯、洗肝明目散，佐以杞菊地黃丸、決明子、夏枯草等藥方。

黃鋒榮說，除了藥方，再對病患針灸，於眼睛周邊的攢竹穴、睛明穴、迎香穴、印堂穴、太陽穴等穴位施針，舒緩眼睛周邊的經絡、肌肉及活絡精氣。經過2週後，患者的眼疾就大幅好轉，也請其養成眼睛周邊穴道按摩的習慣。

臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫生謝旭東則表示，中醫認為肝開竅於目，肝腎陰虛會導致眼睛失去濡養，進而引發乾澀。

在治療上，常使用內服中藥如明目地黃丸，來滋補肝腎、養血明目，並以加味逍遙散疏肝解鬱，配合夏枯草以清肝明目，從而減少因炎症導致的眼睛乾澀，也可改善失眠。此外，若患者還伴有口乾、皮膚乾燥等症狀，可加用生地黃、麥冬、玄參等藥物以滋陰潤燥。

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4日常飲食＋習慣調整改善乾眼症

謝旭東建議，對於乾燥症引發的乾眼問題，日常飲食和生活習慣的調整至關重要：

避食辛辣刺激物

避免過食辛辣、油炸及燥熱的食物，如蔥、薑、蒜及麻油等，這類食物易加重陰虛燥熱的症狀。

攝取護眼維他命

多攝取富含維他命A 和 Omega-3脂肪酸的食物，如南瓜、紅蘿蔔、皇帝菜、魚油和亞麻籽油等，以及全穀類、奶類及肉類等等含有維他命B的食物，有助於滋潤眼睛，減少乾澀感。平日也可以枸杞和菊花煮泡飲用。

調整生活作息

接觸3C時要多讓眼睛短暫休息，可在冷氣房擺放一杯水以增加空氣濕度，也要有充足睡眠和適度運動，有助於改善體質，促進氣血循環。

眼周穴位按摩或熱敷

每天可進行眼周穴位按摩或熱敷，並結合按摩手上護眼三穴位，以促進眼周血液循環，減輕眼睛疲勞。

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《手上護眼三穴位》

液門穴、珠圓穴、三間穴，此三穴能夠改善眼睛周圍循環，減少發炎並有明目的功效，建議睡前雙手輪流按摩各3分鐘。

1. 液門穴

．手背部，第4、5指間，指蹼緣後方赤白肉際處。

．用另一隻手的大拇指指腹按揉。

2. 珠圓穴

．拇指背指間關節，橫紋兩側五分處。

．用另一隻手的食指及中指夾住，左右扭轉。

3. 三間穴

．食指本節（第2掌指關節）後方橈側凹陷處。

．微握拳，用另一隻手的大拇指指尖按壓。

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