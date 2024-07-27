長壽｜104歲「龍蝦夫人」仍愛出海！4招活到高齡「不退休」是關鍵

緬因州着名的「龍蝦夫人」薇吉尼亞．奧利弗(Virginia Oliver)，雖然高齡104歲了，但還沒放棄捕龍蝦的生活，且已經更新了最新一季的商業龍蝦捕捉許可證，計劃要在今年夏天捕捉更多的龍蝦。



「我不會退休的，我會一直這樣做到死，」奧利弗在訪問時說，「我喜歡出海，喜歡當自己的老闆，我自己做主。」（YouTube截圖 / @NEWS CENTER Maine）

奧利弗從八歲就開始向父親學習捕龍蝦，然後與已故的丈夫一起工作；當時，女性從事捕龍蝦是件極為罕見的事。「我不會退休的，我會一直這樣做到死，」奧利弗告訴《TODAY.com》說，「我喜歡出海，喜歡當自己的老闆，我自己做主。」

出生於1920年6月6日的奧利弗 ，在當地電影製片人拍攝了一部關於她的紀錄片《與龍蝦夫人的對話》（Conversations with The Lobster Lady）後，在百歲生日那年成名。

龍蝦夫人分享長壽秘訣：（按圖了解）

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這位龍蝦夫人也與大家分享了自己保持長壽的四個秘訣：

1. 保持活躍

奧利弗說自己的長壽都是因為不斷保持忙碌；她說，保持活躍很重要，否則「你就會坐上輪椅」。

當她和兒子一起出海去捕龍蝦時，每周會工作三天，且須在凌晨3時就起床，準備在日出前搭船出發。

2. 乾淨生活

奧利弗不抽煙也不喝酒，她兒子稱之為「乾淨生活」。

當說到飲食，奧利弗表示她最喜歡的食物，當然就是龍蝦；根據「消費者報道」（Consumer Reports），龍蝦是一種熱量低的蛋白質來源，且富含鋅、鈣、磷、硒和鉀等礦物質以及維他命B雜。

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3. 造訪大自然

捕龍蝦意味着你得長時間待在海上，生活在潮濕的環境中，對奧利弗來說，她很單純的喜歡海上的生活和其新鮮空氣。

NBC醫學新聞撰稿人艾札爾（Natalie Azar）在TODAY指出：「當你處在水上時，你的整個體內狀態就會變得平靜。」她補充表示，光是靠近水，就能因為產生敬畏感和獲得舒緩的感官體驗而促進心理健康。

4. 找到熱情

奧利弗在紀錄片中表示：「我做我自己想做的事。」

在居民長壽且具有最長預期壽命的「藍區」（Blue Zone）內，多數居民都不會退休，且不認為他們所做之事是「工作」，因為他們很喜歡自己的職業。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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